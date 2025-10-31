Assurances et Mutuelles

Assurance obsèques : les nouveaux seniors Français se préparent davantage


À l’approche de la Toussaint, il semblerait que les Français s’intéressent plus que jamais à la préparation sereine de leur départ. Ainsi, selon la plateforme Skarlett, dédiée au coaching financier des plus de 60 ans, les 60-75 ans représentent plus de 60% des souscripteurs mais les 50-60 ans progressent fortement. Détails.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 31/10/2025

Souscripteur d'assurance obsèques © PeopleImages/Shutterstock
Chaque année à l’approche de la Toussaint, les informations concernant les assurances obsèques fleurissent.
 
Le fait est que la France vieillit. Ce n’est pas un scoop, on le sait depuis une trentaine d’années déjà…

Ainsi, les projections de l’INSEE sont claires : la part des 60 et plus ne cesse de croître en France, avec un cap symbolique franchi en 2025 : 28% de la population a désormais 60 ans ou plus (on a plus de « vieux » que « d’enfants »).
 
Dans ce contexte de vieillissement démographique (inédit au niveau mondial), la demande en assurance obsèques progresse naturellement et mathématiquement, portée par une génération plus attentive à l’idée d’anticiper sa fin de vie pour aider ses proches.
 
En parallèle, le nombre de contrats obsèques a été multiplié par 4 depuis 2003 (+13% depuis 2020), pour atteindre près de 5,7 millions en 2024 d'après France Assureurs ; preuve que les Français veulent désormais décider eux-mêmes, de leur vivant, pour éviter à leurs enfants ou leurs conjoints une charge financière et administrative lourde.
 
Comme le souligne Townley le Guénédal, co-fondateur de Skarlett : « les 60 et plus souhaitent aujourd’hui reprendre la main sur la question de la fin de vie en prenant une longueur d’avance pour anticiper et alléger la charge pour leurs proches ».
 
Et de préciser : « cette génération aborde désormais la fin de vie sans tabou. Développer des offres d’assurance obsèques adaptées et transparentes, c’est leur permettre d’anticiper sereinement, dans un esprit de liberté et de transmission ».
 
Pour rappel et selon les dernières données du marché, le coût moyen d’une assurance obsèques s’établit à 334 euros par an, pour un capital garanti autour de 4.350 euros pour les contrats vie entière.



Argent et patrimoine

Frais bancaires de succession : un plafonnement inédit dès le 13 novembre 2025

Frais bancaires de succession : un plafonnement inédit dès le 13 novembre 2025

Et si vous touchiez un nouveau complément à votre retraite sans jamais retourner travailler ?

Et si vous touchiez un nouveau complément à votre retraite sans jamais retourner travailler ?

Viager : le vrai du faux avec Brigitte Courgeon, experte chez Célestina Formations

Viager : le vrai du faux avec Brigitte Courgeon, experte chez Célestina Formations

LMNP : un statut intéressant pour compléter sa pension

LMNP : un statut intéressant pour compléter sa pension

Assurances et Mutuelles

Assurance obsèques : les nouveaux seniors Français se préparent davantage

Assurance obsèques : les nouveaux seniors Français se préparent davantage

Les critères essentiels pour choisir une assurance retraite adaptée à ses besoins

Les critères essentiels pour choisir une assurance retraite adaptée à ses besoins

Retraite : comment bien passer de la mutuelle d'entreprise à une complémentaire adaptée

Retraite : comment bien passer de la mutuelle d'entreprise à une complémentaire adaptée

Seniors et compagnons à quatre pattes, trouver l'assurance idéale

Seniors et compagnons à quatre pattes, trouver l'assurance idéale

Retraite

Lettre rectificative : le gouvernement confirme la suspension de la réforme jusqu’en 2027

Lettre rectificative : le gouvernement confirme la suspension de la réforme jusqu’en 2027

Retraites : deux-tiers des Français n'ont plus confiance dans le système des retraites !

Retraites : deux-tiers des Français n'ont plus confiance dans le système des retraites !

Réforme des retraites suspendue, combien de mois gagnez-vous selon votre âge

Réforme des retraites suspendue, combien de mois gagnez-vous selon votre âge

Retraite par répartition : pour 73 % des Français, elle aura disparu en 2050

Retraite par répartition : pour 73 % des Français, elle aura disparu en 2050

Emploi

PLFSS 2026 : le gouvernement va pénaliser le travail des retraités !

PLFSS 2026 : le gouvernement va pénaliser le travail des retraités !

Salariés seniors : le Leem s'engage avec la signature d'un accord de branche

Salariés seniors : le Leem s'engage avec la signature d'un accord de branche

Allemagne : quand les retraités retournent au travail pour soulager le système des retraites

Allemagne : quand les retraités retournent au travail pour soulager le système des retraites

Merci Prosper lance un réseau de dix ambassadeurs retraités comme vendeurs à domicile

Merci Prosper lance un réseau de dix ambassadeurs retraités comme vendeurs à domicile
Abonnez-vous à notre Newsletter hebdo !
Chaque vendredi, retrouvez l'essentiel de l'actualité des seniors
SENIORACTU.COM
© 2003-2025 - Tous droits réservés
Facebook
X