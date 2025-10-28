Argent et patrimoine Et si vous touchiez un nouveau complément à votre retraite sans jamais retourner travailler ?

Votre retraite ne suffit plus ? Vous n’êtes pas seul. Face à la hausse du coût de la vie, beaucoup de retraités voient leurs dépenses grimper plus vite que leurs pensions. Entre l’énergie, l’alimentation et les impôts locaux, le budget fond — et les solutions pour générer un revenu complémentaire semblent rares. Pourtant, certains retraités ont trouvé un moyen simple et efficace d’ajouter chaque mois plusieurs centaines d’euros à leurs revenus… sans retourner sur le marché du travail. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/10/2025

Faire travailler son épargne à sa place pour ne pas s’appauvrir travaille contre vous et non pas pour vous !



Avec une inflation supérieure à 3 %, cela revient à perdre du pouvoir d’achat chaque année.



C’est là qu’interviennent les percevoir des loyers réguliers en contrepartie d’une prise de risque mesurée.

Vous avez mis de côté tout au long de votre vie. Mais si votre argent dort encore sur des livrets à 1,7 %, ilAvec une inflation supérieure à 3 %, cela revient àC’est là qu’interviennent les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) — un placement immobilier collectif qui permet deen contrepartie d’une prise de risque mesurée.

1,7 % sur votre livret ou jusqu’à plus de 8 % avec les SCPI ? certaines SCPI affichent un objectif de rendement supérieur à 7 ou 8 % en contrepartie d’une prise de risque mesurée.



Et tout cela, sans gestion quotidienne et avec une accessibilité dès quelques milliers d’euros .



👉 Par exemple :



Un placement de 50 000 € sur une SCPI à 7 % peut générer 3 500 € de revenus annuels — soit plus de 290 € par mois .

Là où un livret bancaire plafonne à 1,7 %,Et tout cela,et avec une accessibilité dès👉 Par exemple :Un placement desur une SCPI àpeut générer— soit plus de

“Je touche 280 € par mois sans rien faire” : le témoignage qui fait réfléchir « J’ai toujours été prudente, mais mes livrets ne rapportaient plus rien. Grâce à La Centrale des SCPI, j’ai investi dans plusieurs SCPI européennes. Aujourd’hui, je touche environ 280 € par mois, sans rien faire. C’est comme si ma pension avait augmenté, et ça change tout ! »



— Françoise, 68 ans, retraitée à Nantes.



Ce type de témoignage est de plus en plus fréquent. Les retraités recherchent avant tout la stabilité et la simplicité — et les SCPI répondent parfaitement à ces deux besoins.



Pourquoi passer par La Centrale des SCPI ?



Certaines sont plus performantes, d’autres plus défensives, certaines encore bénéficient d’une fiscalité européenne avantageuse.



👉 La Centrale des SCPI , premier distributeur indépendant en France, accompagne chaque épargnant pour choisir les SCPI les plus adaptées à sa situation .



L’équipe propose : Des simulations personnalisées gratuites sur www.centraledesscpi.com

gratuites sur www.centraledesscpi.com Des experts disponibles au 01 44 56 00 23 pour répondre à toutes les questions

pour répondre à toutes les questions Et un cashback exclusif , un bonus qui augmente encore votre rendement net Toutes les SCPI ne se valent pas.Certaines sont plus performantes, d’autres plus défensives, certaines encore bénéficient d’une fiscalité européenne avantageuse., premier distributeur indépendant en France, accompagne chaque épargnant pourL’équipe propose :

Et si c’était votre tour ? Chaque mois passé sans investir, c’est de l’argent qui dort au lieu de travailler pour vous .



À la retraite, votre capital doit être un allié, pas une charge .



Avec La Centrale des SCPI , vous pouvez transformer votre épargne immobile en revenus complémentaires stables et réguliers , tout en bénéficiant d’un accompagnement humain et indépendant.



Avertissement



L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.



Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.



Lien vidéo : https://youtu.be/w0V5FX8Sfys?si=3Bl7C6UbaigEZeqF

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.





