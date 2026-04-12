Assurances et Mutuelles

Vieillir en bonne santé : quels sont les principaux enjeux aujourd’hui ?

Mutuelle pour senior, pourquoi est-elle importante ?

Par Régis Mayer | Publié le 12/04/2026 à 17:57 | mis à jour le 14/04/2026 à 13:30

Quand on prend de l’âge, il devient essentiel de prendre soin de sa santé. Certes, il faut le faire tout au long de sa vie, mais plus on vieillit et plus la santé décline. À partir de 50 ou 60 ans, la vue baisse, les problèmes d’audition font leur apparition et on est plus sujet à tomber malade. Par conséquent, ne négligez pas la mutuelle senior pour être bien protégé.



Prendre soin de sa santé avec une bonne mutuelle senior



Sans mutuelle santé, il faut compter que sur les remboursements de la Sécurité sociale, qui sont relativement faibles. Mais attention, vous devez bien choisir votre mutuelle senior en fonction de vos besoins et de votre profil.



Si vous avez des problèmes de vue, assurez-vous que les remboursements sont plus avantageux sur ce poste de dépense. La mutuelle senior est indispensable vers 60 ans. Cette complémentaire santé permet de bénéficier de meilleurs remboursements de soins. Et pour cause, à mesure que l’on vieillit, les frais de santé sont de plus en plus élevés.Sans mutuelle santé, il faut compter que sur les remboursements de la Sécurité sociale, qui sont relativement faibles. Mais attention, vous devez bien choisir votre mutuelle senior en fonction de vos besoins et de votre profil.Si vous avez des problèmes de vue, assurez-vous que les remboursements sont plus avantageux sur ce poste de dépense.

L’importance d’avoir un mode de vie sain Pour vieillir en bonne santé, il faut absolument adopter un mode de vie sain. Cela passe par l’alimentation qui doit être variée et composée de fruits et de légumes.



Bien évidemment, mieux vaut éviter les aliments trop gras, trop salés et trop sucrés ainsi que des plats industriels.



De plus, gardez à l’esprit que pour rester en bonne santé plus longtemps, vous devez pratiquer une activité physique régulière. Cela peut être du vélo, de la marche, de la natation…



Vous êtes libre de choisir l’activité qui vous correspond le mieux, mais n’oubliez pas qu’il est primordial de rester inactif.



Rassurez-vous, le but n’est pas de courir un marathon ou de faire des sauts en parachute (sauf si vous le souhaitez), mais ayez quand même une activité régulière, c’est important.

​Éviter les facteurs à risque Pour finir, si vous souhaitez vieillir tout en restant en bonne santé, vous devez éviter certains facteurs à risque. Les deux principaux sont l’alcool et le tabac. Saviez-vous que le tabagisme peut réduire jusqu’à 10 ans l’espérance de vie ?



Et s’il est couplé à l’alcoolisme, cela peut monter jusqu’à 15 ans ! L’alcool et le tabac provoquent des milliers de décès chaque année et plus vous prenez de l’âge, plus les risques augmentent. Par conséquent, essayez d’éviter autant que possible ces facteurs à risque si vous voulez rester en bonne santé plus longtemps.



Tout au long de votre vie, vous devez préserver votre santé au maximum et passé un certain âge, il faut prendre encore plus de précautions.



Si vous voulez pouvoir vous soigner correctement et être remboursé de manière efficace, vous devez souscrire une mutuelle senior.



Il existe de nombreux assureurs qui vous proposent différents contrats avec des garanties plus ou moins intéressantes. Alors prenez bien le temps de comparer toutes les offres afin de trouver celle qui vous correspondra le mieux.