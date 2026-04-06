Assurances et Mutuelles

Mutuelle après 80 ans : votre assureur peut vous résilier et il existe une alternative à 30 euros

Le courrier arrive sans prévenir. Deux lignes, un préavis, et la couverture santé s'arrête. À 82 ans, la question n'est plus de choisir la bonne mutuelle, c'est de savoir si vous en aurez encore une.



Sommaire

La clause d'âge, piège légal que personne ne lit Pourquoi la facture santé explose en 2026 La CSS : une mutuelle à moins de 30 euros par mois La consultation longue à 60 euros, créée pour vous Garanties viagères : le mot que vous devez exiger

La clause d'âge, piège légal que personne ne lit Vous avez signé votre complémentaire santé à 65 ans, au moment de la retraite. Quinze ans plus tard, votre assureur a parfaitement le droit de mettre fin au contrat. Est-ce légal ? Hélas oui, mais à une condition : que la limite d'âge figure noir sur blanc dans les conditions générales que vous avez acceptées au moment de la souscription.



La majorité des organismes fixent cette limite entre 70 et 85 ans. Au-delà, les nouvelles adhésions deviennent rares, car le risque statistique de dépenses lourdes (hospitalisations, appareillages, soins chroniques) fait grimper la facture pour l'assureur. Sauf que la plupart des assurés ne découvrent cette clause qu'au moment où elle s'applique, c'est-à-dire trop tard.



Si vous avez comme moi dépassé la soixantaine, un réflexe s'impose dès maintenant : ouvrir vos conditions générales et chercher la mention « âge limite de garantie » ou « résiliation automatique ». L'assureur doit aussi respecter un délai de préavis avant de couper la couverture. S'il ne l'a pas fait, la résiliation est contestable.

Pourquoi la facture santé explose en 2026 1er mars, le forfait journalier hospitalier est en effet passé de 20 à 23 euros par jour. Or c'est votre mutuelle qui absorbe ce surcoût, pas la Sécurité sociale. Et l'Assurance maladie ne rembourse pas un centime de ce forfait.



Mieux encore (si l'on peut dire) : à partir du 1er avril 2026, la participation forfaitaire sur les actes médicaux dépassant 120 euros passe de 24 à 32 euros, soit une hausse de 33 %. Pour une intervention chirurgicale programmée, ce sont huit euros de plus à chaque passage au bloc. Et ce transfert de charges (400 millions d'euros au total pour l'Assurance maladie) retombera mécaniquement sur vos cotisations dans les mois qui viennent.



Le résultat est donc sans appel : une mutuelle senior coûte en moyenne 160 euros par mois après 80 ans, selon les données du comparateur LeLynx. CNP Assurances avance un chiffre comparable, autour de 154 euros mensuels. Et la tendance est à la hausse, pas à la stabilisation. Mutuelle senior 📊 Coût moyen par âge 👤 À 65 ans 123 €/mois 👤 À 75 ans 149 €/mois 👤 À 80 ans et plus 160 €/mois Le contexte de 2026 rend la situation encore plus brutale pour les octogénaires. Depuis le, le forfait journalier hospitalier est en effet passé de 20 à. Or c'est votre mutuelle qui absorbe ce surcoût, pas la Sécurité sociale. Et l'Assurance maladie ne rembourse pas un centime de ce forfait.Mieux encore (si l'on peut dire) : à partir du, lasur les actes médicaux dépassant 120 euros passe de 24 à, soit une hausse de 33 %. Pour une intervention chirurgicale programmée, ce sont huit euros de plus à chaque passage au bloc. Et ce transfert de charges (400 millions d'euros au total pour l'Assurance maladie) retombera mécaniquement sur vos cotisations dans les mois qui viennent.Le résultat est donc sans appel : une mutuelle senior coûte en moyenneaprès 80 ans, selon les données du comparateur LeLynx. CNP Assurances avance un chiffre comparable, autour de 154 euros mensuels. Et la tendance est à la hausse, pas à la stabilisation.

La CSS : une mutuelle à moins de 30 euros par mois Complémentaire santé solidaire (CSS) a remplacé l'ancienne CMU-C et l'ACS en 2019, et ses plafonds viennent d'être revalorisés au 1er avril 2026.



Jugez-en plutôt : si vous vivez seul et que vos revenus ne dépassent pas 868 euros par mois, la CSS est entièrement gratuite. Si vos ressources se situent entre 868 et 1 172 euros par mois, vous y avez droit avec une participation de 30 euros par mois après 70 ans. Oui, nous parlons bien de 30 euros contre 160 euros pour une mutuelle classique, avec une couverture qui inclut le tiers payant intégral, les médicaments, les consultations, l'hospitalisation, et les équipements du 100 % Santé en optique, dentaire et audiologie !



D'ailleurs, si vous percevez l'Aspa (ex-minimum vieillesse), la CSS vous est attribuée automatiquement depuis la réforme. Vous recevez les documents sans avoir à déposer de dossier. Pour tous les autres, la demande se fait en ligne sur votre compte 💶 CSS : plafonds avril 2026 (personne seule) ✅ CSS gratuite Revenus ≤ 868 €/mois ⚠️ CSS avec participation (70 ans et +) 30 €/mois max 👥 CSS gratuite (couple) Revenus ≤ 1 303 €/mois Vous l'ignorez sans doute, mais l'État finance une complémentaire santé qui couvre la totalité de vos frais médicaux pour moins d'un euro par jour. La(CSS) a remplacé l'ancienne CMU-C et l'ACS en 2019, et ses plafonds viennent d'être revalorisés auJugez-en plutôt : si vous vivez seul et que vos revenus ne dépassent pas, la CSS est entièrement gratuite. Si vos ressources se situent entre 868 et, vous y avez droit avec une participation deaprès 70 ans. Oui, nous parlons bien de 30 euros contre 160 euros pour une mutuelle classique, avec une couverture qui inclut le, les médicaments, les consultations, l'hospitalisation, et les équipements duen optique, dentaire et audiologie !D'ailleurs, si vous percevez l'Aspa (ex-minimum vieillesse), la CSS vous est attribuée automatiquement depuis la réforme. Vous recevez les documents sans avoir à déposer de dossier. Pour tous les autres, la demande se fait en ligne sur votre compte ameli.fr , et la caisse dispose de deux mois pour vous répondre.

La consultation longue à 60 euros, créée pour vous N'oubliez pas que depuis le 1er janvier 2026, votre médecin traitant peut facturer une consultation longue à 60 euros spécifiquement destinée aux patients de plus de 80 ans. Cette consultation, baptisée GL dans le jargon de la convention médicale, est prise en charge à tarif opposable, ce qui signifie qu'aucun dépassement d'honoraires ne peut être appliqué. Votre mutuelle (ou la CSS) couvre le ticket modérateur.



Elle est facturable une fois par an dans chacune des trois situations suivantes : après une sortie d'hospitalisation (dans les 45 jours), lors de la constitution d'un dossier pour l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), ou pour une révision de traitements si vous prenez plus de dix lignes de médicaments en simultané. Cette dernière situation concerne un nombre considérable d'octogénaires, car la polymédication est l'une des premières causes d'hospitalisation évitable après 80 ans.



Or cette consultation n'existe que depuis quelques mois, et la plupart des patients éligibles ne la connaissent pas encore. Votre médecin traitant non plus ne la proposera pas forcément de lui-même, car elle exige un temps long (30 à 45 minutes) que la pression du planning ne favorise pas. C'est donc à vous de la demander.

Garanties viagères : le mot que vous devez exiger Si vos revenus dépassent les plafonds de la CSS et que vous devez rester sur une mutuelle classique, sachez qu'un seul critère sépare un contrat fiable d'un piège : les garanties viagères. Ce terme, rarement mis en avant dans les plaquettes commerciales, signifie que votre couverture reste identique toute votre vie, sans clause de résiliation liée à l'âge. Vérifier que ce critère est bien présent dans votre contrat est donc d'une importance capitale, qui fait toute la différence.



Les contrats responsables, qui représentent 95 % du marché de la complémentaire santé, proposent une adhésion sans questionnaire médical. Aucune exclusion pour raison de santé ne peut être appliquée, et le tarif est identique pour tous les nouveaux adhérents d'une même tranche d'âge. C'est un socle. Reste que « contrat responsable » ne signifie pas « contrat viager » : la résiliation par âge et la garantie viagère sont deux sujets distincts qu'il faut vérifier séparément.



Vous l'avez compris : avant de signer ou de renouveler, une seule question suffit. Votre contrat prévoit-il une limite d'âge, oui ou non ? Si la réponse est oui, ou si votre interlocuteur hésite, c'est le signal pour comparer. La loi vous autorise à résilier à tout moment après la première année de contrat, et n'oubliez pas que c'est votre nouvel assureur qui se charge de la procédure !

CE QU'IL FAUT RETENIR

Votre mutuelle peut vous résilier après un certain âge si une clause le prévoit dans les conditions générales du contrat. La Complémentaire santé solidaire (CSS) couvre l'intégralité de vos frais médicaux pour 30 euros par mois maximum après 70 ans, à condition de ne pas dépasser 1 172 euros de revenus mensuels (personne seule, plafond avril 2026). Depuis janvier 2026, une consultation longue à 60 euros est remboursée pour les plus de 80 ans dans trois situations (sortie d'hospitalisation, dossier APA, déprescription). Si vous restez sur une mutuelle classique, exigez des garanties viagères et un contrat sans limite d'âge de souscription.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, « Les frais en cas d'hospitalisation et de passage aux urgences ont augmenté le 1er mars », 3 mars 2026

- Ameli.fr, « Valorisation de l'activité clinique du médecin généraliste — Consultation longue GL », convention médicale 2024-2029

- Service-public.gouv.fr, « Complémentaire santé solidaire : les plafonds de ressources évoluent », 1er avril 2026

- Arrêté du 20 mars 2026 fixant le plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé

- CNP Assurances, « Tarif mutuelle senior : âge, choix des garanties », 2026

- LeLynx.fr, « Mutuelle senior plus de 80 ans : tarifs et garanties 2026 », mars 2026

Pour aller plus loin :



- Mutuelle Seniors : en 5 points comment ça marche ?