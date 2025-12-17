Santé Equilibre : Alptis lance une complémentaire santé pensée pour les seniors

Un marché sous tension
Le marché des complémentaires santé seniors concerne aujourd’hui plus de 15 millions de personnes.
En 2025, les cotisations ont augmenté en moyenne de 6 à 8%, sous l’effet combiné de la hausse des coûts médicaux -hospitalisation, soins dentaires, optiques et auditifs- et de la réduction de certaines prises en charge par la Sécurité sociale.
Dans ce contexte, de nombreux retraités se retrouvent confrontés à un dilemme : maintenir une protection suffisante ou alléger leurs dépenses. C’est précisément à cette problématique qu’Alptis entend répondre avec Santé Équilibre.
En 2025, les cotisations ont augmenté en moyenne de 6 à 8%, sous l’effet combiné de la hausse des coûts médicaux -hospitalisation, soins dentaires, optiques et auditifs- et de la réduction de certaines prises en charge par la Sécurité sociale.
Dans ce contexte, de nombreux retraités se retrouvent confrontés à un dilemme : maintenir une protection suffisante ou alléger leurs dépenses. C’est précisément à cette problématique qu’Alptis entend répondre avec Santé Équilibre.
Une solution adaptée aux 60 ans et plus
Pensée pour les seniors, Santé Équilibre vise à concilier niveau de garanties solide et tarification accessible, sans compromis sur la qualité des services.
« Avec Santé Équilibre, nous répondons aux attentes de nombreux seniors qui souhaitent un bon niveau de garanties avec un tarif très ajusté, souligne Nadèje Aroumougom, Directrice Stratégie, Marketing et Communication d’Alptis Prévoyance & Santé.
Notre objectif est d’offrir un niveau de service optimal tout en tenant compte des difficultés de pouvoir d’achat rencontrées par un grand nombre de retraités. »
« Avec Santé Équilibre, nous répondons aux attentes de nombreux seniors qui souhaitent un bon niveau de garanties avec un tarif très ajusté, souligne Nadèje Aroumougom, Directrice Stratégie, Marketing et Communication d’Alptis Prévoyance & Santé.
Notre objectif est d’offrir un niveau de service optimal tout en tenant compte des difficultés de pouvoir d’achat rencontrées par un grand nombre de retraités. »
Des garanties complètes et responsables
Santé Équilibre est un contrat responsable, permettant notamment de bénéficier du dispositif 100 % Santé, avec zéro reste à charge sur les équipements éligibles en optique, dentaire et aides auditives.
La couverture s’étend à l’ensemble des postes de soins essentiels : hospitalisation, soins courants, optique et dentaire, aides auditives et médecines non conventionnelles.
Des garanties complémentaires viennent enrichir l’offre, telles que la prise en charge des cures thermales, de la chambre particulière, de certaines spécialités d’homéopathie, de phytothérapie, de gemmothérapie, ou encore le remboursement de médicaments prescrits non pris en charge par la Sécurité sociale.
Autre atout de cette assurance : la valorisation de la fidélité, avec des prestations optimisées dès la deuxième année d’adhésion.
L’offre intègre également un large panel de services : assistance santé personnalisée, téléconsultation médicale illimitée 24h/24 et 7j/7, protection juridique, tiers-payant via le réseau de soins ACTIL, éxonération des cotisations en cas de décès accidentel et accès gratuit aux ateliers Santé Durable d’Alptis, près de 400 sessions organisées chaque année partout en France pour promouvoir prévention et bien-être.
La couverture s’étend à l’ensemble des postes de soins essentiels : hospitalisation, soins courants, optique et dentaire, aides auditives et médecines non conventionnelles.
Des garanties complémentaires viennent enrichir l’offre, telles que la prise en charge des cures thermales, de la chambre particulière, de certaines spécialités d’homéopathie, de phytothérapie, de gemmothérapie, ou encore le remboursement de médicaments prescrits non pris en charge par la Sécurité sociale.
Autre atout de cette assurance : la valorisation de la fidélité, avec des prestations optimisées dès la deuxième année d’adhésion.
L’offre intègre également un large panel de services : assistance santé personnalisée, téléconsultation médicale illimitée 24h/24 et 7j/7, protection juridique, tiers-payant via le réseau de soins ACTIL, éxonération des cotisations en cas de décès accidentel et accès gratuit aux ateliers Santé Durable d’Alptis, près de 400 sessions organisées chaque année partout en France pour promouvoir prévention et bien-être.
Une offre qui s’inscrit dans une stratégie globale
Avec Santé Équilibre, Alptis complète sa gamme dédiée aux seniors, aux côtés de Santé Protect et Santé Select.
« À travers cette nouvelle offre, nous réaffirmons notre position d’acteur majeur du marché, engagé dans l’accompagnement, la protection sociale et la santé des seniors », conclut Nadèje Aroumougom.
Une réponse concrète aux défis du vieillissement, à l’heure où bien vieillir rime plus que jamais avec prévention, accessibilité et accompagnement durable.
« À travers cette nouvelle offre, nous réaffirmons notre position d’acteur majeur du marché, engagé dans l’accompagnement, la protection sociale et la santé des seniors », conclut Nadèje Aroumougom.
Une réponse concrète aux défis du vieillissement, à l’heure où bien vieillir rime plus que jamais avec prévention, accessibilité et accompagnement durable.