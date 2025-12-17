Santé Equilibre : Alptis lance une complémentaire santé pensée pour les seniors

Santé Équilibre est un contrat responsable, permettant notamment de bénéficier du dispositif 100 % Santé, avec zéro reste à charge sur les équipements éligibles en optique, dentaire et aides auditives.



La couverture s’étend à l’ensemble des postes de soins essentiels : hospitalisation, soins courants, optique et dentaire, aides auditives et médecines non conventionnelles.



Des garanties complémentaires viennent enrichir l’offre, telles que la prise en charge des cures thermales, de la chambre particulière, de certaines spécialités d’homéopathie, de phytothérapie, de gemmothérapie, ou encore le remboursement de médicaments prescrits non pris en charge par la Sécurité sociale.



Autre atout de cette assurance : la valorisation de la fidélité, avec des prestations optimisées dès la deuxième année d’adhésion.



L’offre intègre également un large panel de services : assistance santé personnalisée, téléconsultation médicale illimitée 24h/24 et 7j/7, protection juridique, tiers-payant via le réseau de soins ACTIL, éxonération des cotisations en cas de décès accidentel et accès gratuit aux ateliers Santé Durable d’Alptis, près de 400 sessions organisées chaque année partout en France pour promouvoir prévention et bien-être.