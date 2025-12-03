Prévoir sa dépendance : pourquoi les Français attendent toujours le dernier moment ?

Une réalité démographique incontournable



D’ici 2050, la France comptera près de 700 000 seniors supplémentaires en perte d’autonomie, selon l’Insee et la Drees. Déjà, plus de 2 millions de personnes sont concernées, dont un tiers sévèrement. Le chiffre atteindra 2,8 millions dans trente ans.



« La question n’est pas si la dépendance nous touchera, mais comment s’y préparer », souligne Alix Zeitlin, cofondatrice de Zenior. Pourtant, l’anticipation reste marginale.





Un tabou culturel très français



Préparer sa dépendance revient à reconnaître sa vulnérabilité future. Dans une société qui valorise activité et autonomie, le sujet reste évité.



Résultat : les discussions familiales sont repoussées, les décisions tardives, les crises plus fréquentes.



« Les enfants arrivent souvent épuisés lorsque la dépendance survient brutalement », constate Alix Zeitlin. Quelques mois d’anticipation suffiraient pourtant à éviter ces situations.





Un système trop complexe pour encourager l’action



Aides multiples (APA, ASH, APL), démarches administratives, prix disparates, délais d’admission… Le système du grand âge est difficile à comprendre. Face à cette complexité, beaucoup renoncent à anticiper, faute d'informations claires.





Un coût élevé difficile à ignorer



Alors que les Français dépensent en moyenne 2 000 € par an pour partir en vacances, peu anticipent les 2 000 à 4 000 € mensuels que peut représenter une entrée en établissement spécialisé.



Pourtant, se préparer ne signifie pas dramatiser : épargner, s’informer, visiter des lieux, en parler en famille peuvent tout changer.



« Anticiper la dépendance permet aux proches de rester… des proches, et non des aidants sur-sollicités », rappelle Alix Zeitlin.





Vers une culture de la prévention



C’est cette approche que Zenior souhaite encourager : faire de la préparation du grand âge un réflexe aussi naturel que la préparation de sa retraite.



Grâce à un accompagnement humain, des outils de comparaison et une expertise indépendante, la plateforme offre une vision claire des solutions : EHPAD, résidences modernes, habitats partagés ou maintien à domicile.



Prévoir sa vieillesse, c’est se donner les moyens de choisir un cadre de vie adapté, de façon sereine et assumée.



« Parler de vieillesse, c’est parler d’avenir », conclut Alix Zeitlin. « Le véritable luxe, demain, sera d’avoir anticipé à temps. »