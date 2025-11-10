Assurances et Mutuelles Découvrez la nouvelle assurance santé pour animaux lancée par La Poste

La Poste élargit ses services et s’engage désormais pour le bien-être des animaux. En partenariat avec La Banque Postale et CNP Assurances, le groupe déploie -à compter d’octobre 2025- une assurance santé dédiée aux chiens et aux chats, disponible dans 6.500 bureaux de poste sur tout le territoire, en métropole et dans les DOM. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/11/2025

Un marché encore peu couvert en France



La France compte près de 80 millions d’animaux de compagnie , dont 18 millions de chiens et de chats. Pourtant, seuls 5% d’entre eux bénéficient d’une assurance santé, contre un quart au Royaume-Uni et jusqu’à la quasi-totalité (91%) en Suède.



Un écart notable, alors que les dépenses vétérinaires représentent un coût important pour les ménages : 40% des propriétaires estiment ne pas pouvoir consacrer plus de 900 euros par an (ce qui est déjà énorme pour un foyer) à la santé de leur compagnon à quatre pattes.





Une offre simple et accessible



Proposée directement par les chargés de clientèle dans les bureaux de poste, cette nouvelle assurance se veut claire, rapide à souscrire et sans formalités complexes.



​Deux formules sont disponibles :

la « Formule essentielle » propose un plafond annuel de remboursement de 1 100 euros , avec une prise en charge des frais médicaux/chirurgicaux à hauteur de 70% en cas de maladie ou d'accident.

» propose un plafond de remboursement plus important ( 1 600 euros par an), couvrant jusqu'à 80% des frais liés aux problèmes de santé de votre animal. En outre, un « forfait prévention » ( 80 euros par an) est alloué pour les vaccins, antiparasitaires, vermifuges, stérilisation et castration.

La souscription, réalisable dès 3 mois et jusqu’à 7 ans pour l’animal, se fait directement en bureau de poste grâce à la signature électronique. L’assurance couvre ensuite l’animal tout au long de sa vie.





Un déploiement national progressif



Après une phase pilote réussie en octobre, le dispositif est désormais déployé à grande échelle. Tous les chargés de clientèle ont été formés afin de conseiller les propriétaires dans le choix de la formule la plus adaptée.



Cette offre s’inscrit dans la stratégie globale de La Poste de diversifier ses services de proximité : après l’assurance scolaire et l’assurance des accidents de la vie, cette nouvelle offre renforce le positionnement de l’entreprise sur le marché de la protection du quotidien.





Une initiative qui répond à une attente sociétale



En lançant cette assurance santé animale, La Poste contribue à rendre la protection des animaux plus accessible, tout en accompagnant l’évolution des modes de vie.



Dans un pays où les animaux occupent une place centrale dans les foyers et notamment chez les seniors, cette initiative marque une nouvelle étape dans la bancassurance de proximité, à la croisée de la relation humaine et de l’innovation utile.





