Assurances et Mutuelles

Découvrez la nouvelle assurance santé pour animaux lancée par La Poste


La Poste élargit ses services et s’engage désormais pour le bien-être des animaux. En partenariat avec La Banque Postale et CNP Assurances, le groupe déploie -à compter d’octobre 2025- une assurance santé dédiée aux chiens et aux chats, disponible dans 6.500 bureaux de poste sur tout le territoire, en métropole et dans les DOM.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/11/2025

Une mamie avec son chien © Pixel-Shot/Shutterstock
Un marché encore peu couvert en France

La France compte près de 80 millions d’animaux de compagnie, dont 18 millions de chiens et de chats. Pourtant, seuls 5% d’entre eux bénéficient d’une assurance santé, contre un quart au Royaume-Uni et jusqu’à la quasi-totalité (91%) en Suède.
 
Un écart notable, alors que les dépenses vétérinaires représentent un coût important pour les ménages : 40% des propriétaires estiment ne pas pouvoir consacrer plus de 900 euros par an (ce qui est déjà énorme pour un foyer)  à la santé de leur compagnon à quatre pattes.
 

Une offre simple et accessible

Proposée directement par les chargés de clientèle dans les bureaux de poste, cette nouvelle assurance se veut claire, rapide à souscrire et sans formalités complexes.

​Deux formules sont disponibles :
 
  • la « Formule essentielle »  propose un plafond annuel de remboursement de 1 100 euros, avec une prise en charge des frais médicaux/chirurgicaux à hauteur de 70% en cas de maladie ou d'accident.
  • la « Formule confort » propose un plafond de remboursement plus important (1 600 euros par an), couvrant jusqu'à 80% des frais liés aux problèmes de santé de votre animal. En outre, un « forfait prévention » (80 euros par an) est alloué pour les vaccins, antiparasitaires, vermifuges, stérilisation et castration.

La souscription, réalisable dès 3 mois et jusqu’à 7 ans pour l’animal, se fait directement en bureau de poste grâce à la signature électronique. L’assurance couvre ensuite l’animal tout au long de sa vie.
 

Un déploiement national progressif

Après une phase pilote réussie en octobre, le dispositif est désormais déployé à grande échelle. Tous les chargés de clientèle ont été formés afin de conseiller les propriétaires dans le choix de la formule la plus adaptée.
 
Cette offre s’inscrit dans la stratégie globale de La Poste de diversifier ses services de proximité : après l’assurance scolaire et l’assurance des accidents de la vie, cette nouvelle offre renforce le positionnement de l’entreprise sur le marché de la protection du quotidien.
 

Une initiative qui répond à une attente sociétale

En lançant cette assurance santé animale, La Poste contribue à rendre la protection des animaux plus accessible, tout en accompagnant l’évolution des modes de vie.
 
Dans un pays où les animaux occupent une place centrale dans les foyers et notamment chez les seniors, cette initiative marque une nouvelle étape dans la bancassurance de proximité, à la croisée de la relation humaine et de l’innovation utile.



Argent et patrimoine

Retraite en danger : comment sauver son pouvoir d’achat ?

Retraite en danger : comment sauver son pouvoir d’achat ?

Comment bien placer l’argent d’un héritage ?

Comment bien placer l’argent d’un héritage ?

La Banque de France alerte : ne faites plus envoyer vos chéquiers par la Poste !

La Banque de France alerte : ne faites plus envoyer vos chéquiers par la Poste !

Frais bancaires de succession : un plafonnement inédit dès le 13 novembre 2025

Frais bancaires de succession : un plafonnement inédit dès le 13 novembre 2025

Assurances et Mutuelles

Découvrez la nouvelle assurance santé pour animaux lancée par La Poste

Découvrez la nouvelle assurance santé pour animaux lancée par La Poste

Compléments alimentaires : un simulateur pour savoir si vous êtes couvert par votre mutuelle

Compléments alimentaires : un simulateur pour savoir si vous êtes couvert par votre mutuelle

Assurance obsèques : les nouveaux seniors Français se préparent davantage

Assurance obsèques : les nouveaux seniors Français se préparent davantage

Les critères essentiels pour choisir une assurance retraite adaptée à ses besoins

Les critères essentiels pour choisir une assurance retraite adaptée à ses besoins

Retraite

Les Français et la retraite : entre quête de liberté et ambition financière

Les Français et la retraite : entre quête de liberté et ambition financière

Lettre rectificative : le gouvernement confirme la suspension de la réforme jusqu’en 2027

Lettre rectificative : le gouvernement confirme la suspension de la réforme jusqu’en 2027

Retraites : deux-tiers des Français n'ont plus confiance dans le système des retraites !

Retraites : deux-tiers des Français n'ont plus confiance dans le système des retraites !

Réforme des retraites suspendue, combien de mois gagnez-vous selon votre âge

Réforme des retraites suspendue, combien de mois gagnez-vous selon votre âge

Emploi

Emploi des salariés seniors : quels changements pour votre carrière ?

Emploi des salariés seniors : quels changements pour votre carrière ?

PLFSS 2026 : le gouvernement va pénaliser le travail des retraités !

PLFSS 2026 : le gouvernement va pénaliser le travail des retraités !

Salariés seniors : le Leem s'engage avec la signature d'un accord de branche

Salariés seniors : le Leem s'engage avec la signature d'un accord de branche

Allemagne : quand les retraités retournent au travail pour soulager le système des retraites

Allemagne : quand les retraités retournent au travail pour soulager le système des retraites
Abonnez-vous à notre Newsletter hebdo !
Chaque vendredi, retrouvez l'essentiel de l'actualité des seniors
SENIORACTU.COM
© 2003-2025 - Tous droits réservés
Facebook
X