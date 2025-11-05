Retraite Les Français et la retraite : entre quête de liberté et ambition financière

Yomoni, l’un des leaders français de la gestion d’épargne en ligne a dévoilé il y a quelques jours, les résultats 2025 de son enquête annuelle consacrée à la perception de la retraite par nos compatriotes. Contrairement à l’édition précédente, centrée uniquement sur les retraités, cette nouvelle étude englobe désormais l’ensemble des Français -actifs et retraités- offrant ainsi une vision plus complète des aspirations, inquiétudes et comportements vis-à-vis de la retraite. En voici les grandes lignes… PAR SENIORACTU.COM | Publié le 05/11/2025

Retraite et famille : une solidarité en recul Les résultats révèlent un écart croissant entre les attentes familiales et les arbitrages individuels.



Ainsi, plus des trois-quarts - 79% - des Français pensent que leurs enfants comptent sur un héritage pour se constituer un patrimoine…



Mais, paradoxalement, un peu moins des deux-tiers - 63% - déclarent ne pas vouloir réduire leur qualité de vie à la retraite pour transmettre davantage !



Autrement dit, la retraite s’affirme comme un temps plus personnel, centré sur le bien-être et l’épanouissement individuel plutôt que sur le soutien intergénérationnel. Ce qui semble assez nouveau.



Malgré tout, la volonté de léguer progresse légèrement : un petit tiers, 29% , des Français envisage une transmission patrimoniale contre un quart, 26%, des retraités interrogés en 2024.

Une retraite plus ambitieuse, portée par les revenus passifs Les Français ne se contentent plus de maintenir leur niveau de vie : 71% visent désormais une retraite “meilleure”, financée par des revenus passifs (placements financiers, loyers, dividendes…).



Seul un petit quart, 24% , souhaite conserver le même niveau de vie et 5% anticipent un recul.



Cette ambition traduit une évolution profonde : la préparation financière de la retraite -via l’épargne longue, l’immobilier locatif ou la diversification des placements- devient un enjeu central et ce, bien avant le départ effectif de la vie active.

Retraite = liberté, temps pour soi et projets personnels Pour plus des deux-tiers - 69% - des personnes interrogées, la retraite symbolise la liberté et la réalisation de projets personnels : voyages, passions, bénévolat, engagements associatifs…



Une constante dans tous les sondages depuis des années déjà. Rien de nouveau donc.



Seuls 17% y voient une période marquée par le repli ou les incertitudes financières, tandis que 13% associent la retraite avant tout à la transmission familiale.



Cette tendance confirme une mutation sociétale : la retraite devient un nouvel âge de projets, et non plus seulement un temps de repos ou de dépendance.

Combien faut-il pour une retraite sereine ? attentes sont relativement homogène

39% des répondants estiment qu’un revenu mensuel compris entre 1 500 et 2 000 € est nécessaire,

des répondants estiment qu’un revenu mensuel compris est nécessaire, 36% le situent entre 2 000 et 3 000 € , soit près des trois quarts des Français regroupés dans une fourchette de 1 500 à 3 000 €.

le situent entre , soit près des trois quarts des Français regroupés dans une fourchette de 1 500 à 3 000 €. Une minorité ( 20% ) vise un niveau de vie supérieur à 3 000 € , tandis que 2% déclarent pouvoir vivre avec moins de 1 500 €.



En pratique, ces réponses fixent un repère budgétaire médian autour de 2 000 à 2 500 € nets par mois pour “vivre sereinement” sa retraite. Voici une question cruciale… Sur le plan financier, lessont relativement homogèneEn pratique, ces réponses fixent un repère budgétaire médian autour de 2 000 à 2 500 € nets par mois pour “vivre sereinement” sa retraite.

Une société qui prépare activement sa retraite L’enquête Yomoni 2025 confirme in fine, que les Français abordent la retraite moins comme une rupture que comme une transition maîtrisée.



La prévoyance financière, la quête de liberté et l’épanouissement personnel priment désormais sur la solidarité familiale traditionnelle.



En filigrane, une conviction commune : mieux préparer sa retraite, c’est se donner les moyens d’en faire un nouveau départ.







*Méthodologie : deux enquêtes réalisées auprès d’un échantillon représentatif de 1 101 personnes en situation de retraite en septembre 2024 et 1 203 personnes toutes catégories confondues, actifs et retraités, représentatives de la population française, en octobre 2025. Sondage effectué en ligne à partir du panel de répondants BuzzPress (27 600 personnes en France sondées électroniquement par email et sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn). Réponses compilées et pondérées en fonction de quotas préétablis visant à assurer la représentativité de l’échantillon et afin d’obtenir une représentativité de la population visée. Toutes les pondérations s’appuient sur des données administratives et sur les données collectées par l’INSEE.





