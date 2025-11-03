Argent et patrimoine

La Banque de France alerte : ne faites plus envoyer vos chéquiers par la Poste !


L’institution met en garde les Français -et notamment les seniors- contre un service encore très utilisé mais devenu risqué : l’envoi postal des chéquiers. Face à la hausse des vols dans les boîtes aux lettres, elle recommande désormais de privilégier la remise en agence.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/11/2025

Un niveau de fraude toujours élevé en France

senior remplissant un chèque © Andrey_Popov/Shutterstock
Chaque année, l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), rattaché à la Banque de France, dresse le bilan des escroqueries liées aux paiements. Selon son dernier rapport, publié en septembre 2024, le montant total de la fraude atteint encore près de 1,2 milliard d’euros par an. Un chiffre stable malgré les progrès techniques et la généralisation des paiements numériques.

Le paiement par carte est désormais très sûr, tout comme le virement. En revanche, le chèque demeure un point noir. Et plus encore son acheminement par voie postale, considéré comme un maillon faible du système bancaire français.
 

Un service jugé obsolète et vulnérable

L’envoi de chéquier à domicile reste une pratique courante, notamment dans les zones rurales ou pour les personnes âgées. Pourtant, la Banque de France la juge aujourd’hui trop risquée. Les vols ne se produisent pas en ligne, mais bien physiquement : des chéquiers sont interceptés dans les centres de tri ou les boîtes aux lettres, avant d’être détournés par des fraudeurs.

Selon l’OSMP, près de 400 millions d’euros de préjudice seraient liés chaque année à ces fraudes sur chèques volés ou perdus. Dans certains cas, les victimes ne découvrent le détournement que plusieurs semaines plus tard, lors de la réception de leur relevé de compte.

La Banque de France recommande la remise en agence

Face à la persistance du phénomène, la Banque de France invite désormais les établissements bancaires à abandonner l’envoi postal des chéquiers. Elle préconise à la place une remise en main propre dans les agences, une mesure que plusieurs banques ont déjà commencée à appliquer.

Certes, cela impose un déplacement supplémentaire aux clients, mais le gain de sécurité est considérable. En se rendant à leur agence, les usagers évitent que leur carnet ne soit intercepté avant même utilisation.

Quels réflexes adopter ?

Les particuliers qui utilisent encore ce service doivent faire preuve de vigilance :
 
  • signaler immédiatement tout chéquier non reçu ;
  • ne jamais laisser un carnet dans une boîte aux lettres ;
  • et privilégier les modes de paiement modernes comme le virement ou la carte, bien mieux protégés.

Les seniors particulièrement concernés

Les retraités et personnes âgées, encore nombreux à utiliser le chèque, sont les plus exposés à ce risque. Pour eux, le message est clair : mieux vaut se rendre en agence pour récupérer un nouveau carnet si vous le pouvez, plutôt que de le faire livrer à votre domicile.

L’usage du chèque recule d’année en année, mais il reste courant pour certains paiements administratifs ou associatifs. En attendant sa disparition complète, la prudence reste de mise : le courrier postal n’est plus un canal sûr pour ce type de document.

Source : Banque de France – Rapport de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement 2024 mis en ligne le 09 septembre 2025



