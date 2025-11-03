Assurances et Mutuelles Compléments alimentaires : un simulateur pour savoir si vous êtes couvert par votre mutuelle

Voici un simulateur intéressant pour les seniors, grands consommateurs de compléments alimentaires… En effet, la laboratoire français Dulcis Health vient de lancer un simulateur en ligne qui permet à chaque assuré de vérifier en deux clics si son contrat inclut un remboursement des compléments alimentaires et d’en préciser le montant exact. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/11/2025





Problème, notamment pour les retraités… Ces dépenses de santé non remboursées pèsent de plus en plus lourd dans leurs budgets. D’autant que les compléments alimentaires sont des produits relativement chers.



Peu connus des professionnels de santé comme des assurés, les forfaits de remboursement en produits et services bien-être des complémentaires santé peuvent pourtant couvrir les compléments alimentaires. Mais peu de gens le savent !



Dans ce contexte, le laboratoire français dulcis health science, expert en ophtalmologie, propose des compléments alimentaires à visée oculaire a réalisé une étude qui montre que plus de la moitié des contrats de mutuelle prévoient un remboursement de ces produits…



Mais les bénéficiaires ne le savent pas ! Résultat : beaucoup passent à côté d’une aide financière précieuse. Or, les besoins sont réels. C’est la raison pour laquelle ce laboratoire vient de mettre en place un simulateur de remboursement inédit qui intègre les données de plus de 80% des complémentaires santé individuelles.



