Assurances et Mutuelles

Compléments alimentaires : un simulateur pour savoir si vous êtes couvert par votre mutuelle


Voici un simulateur intéressant pour les seniors, grands consommateurs de compléments alimentaires… En effet, la laboratoire français Dulcis Health vient de lancer un simulateur en ligne qui permet à chaque assuré de vérifier en deux clics si son contrat inclut un remboursement des compléments alimentaires et d’en préciser le montant exact.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/11/2025

photo mika baumeister sur unsplash
Depuis quelques années déjà, les compléments alimentaires se sont imposés dans le quotidien de millions de Français et notamment de seniors et de personnes âgées. Car souvent, avec l’âge, le corps réclame un petit coup de pouce.
 
Problème, notamment pour les retraités… Ces dépenses de santé non remboursées pèsent de plus en plus lourd dans leurs budgets. D’autant que les compléments alimentaires sont des produits relativement chers.
 
Peu connus des professionnels de santé comme des assurés, les forfaits de remboursement en produits et services bien-être des complémentaires santé peuvent pourtant couvrir les compléments alimentaires. Mais peu de gens le savent !
 
Dans ce contexte, le laboratoire français dulcis health science, expert en ophtalmologie, propose des compléments alimentaires à visée oculaire a réalisé une étude qui montre que plus de la moitié des contrats de mutuelle prévoient un remboursement de ces produits…
 
Mais les bénéficiaires ne le savent pas ! Résultat : beaucoup passent à côté d’une aide financière précieuse. Or, les besoins sont réels. C’est la raison pour laquelle ce laboratoire vient de mettre en place un simulateur de remboursement inédit qui intègre les données de plus de 80% des complémentaires santé individuelles.
 
Disponible sur son site, il permet à chaque assuré de vérifier en 2 clics si son contrat inclut un remboursement des compléments alimentaires et d’en préciser le montant exact. Rendez-vous sur www.dulcis-health-science.com.



