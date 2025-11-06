Argent et patrimoine Comment bien placer l’argent d’un héritage ?

Recevoir un héritage est souvent un moment à la fois symbolique et décisif sur le plan patrimonial. Entre émotion et responsabilité, la question qui se pose rapidement est la suivante : comment bien investir un héritage pour qu’il fructifie sans prendre de risque excessif ? Dans un contexte d’incertitude fiscale et de marchés volatils, l’investissement immobilier, notamment au travers de SCPI, apparaît comme une solution efficace pour placer l’argent d’un héritage avec sérénité tout en optimisant son rendement. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/11/2025

Dans ce contexte, placer rapidement l’argent d’un héritage dans des placements performants et structurés peut permettre de préserver sa valeur , tout en préparant à son tour la transmission future. Cette fin d’année 2025 s’ouvre sur un débat fiscal particulièrement sensible : la fiscalité des héritages pourrait faire l’objet de nouvelles réformes. Plusieurs pistes sont actuellement évoquées à Bercy, notamment, voire une révision des barèmes sur les transmissions entre parents et enfants.Ces discussions interviennent alors que la France figure déjà parmi les pays où. Selon un rapport récent du Conseil des prélèvements obligatoires, la transmission du patrimoine est appelée à devenir un enjeu budgétaire majeur pour les finances publiques.Dans ce contexte,dans des placements performants et structurés peut permettre de, tout en préparant à son tour la transmission future.

C’est aussi un placement souple, puisque l’investissement peut être réalisé comptant, à crédit, ou même en démembrement pour réduire sa fiscalité ou préparer à son tour sa transmission . Investir dans desconsiste à acquérir des parts d’un portefeuille immobilier géré par une société de gestion professionnelle. L’investisseur perçoit ensuite des revenus issus des loyers, généralement tous les mois directement sur son compte bancaire.Ce placement permet d’accéder à l’immobilier professionnel avec une diversification géographique et typologique immédiate et sans gestion locative.Pour une personne venant de recevoir un capital, investir un héritage SCPI offrent une solution clé en main : le capital hérité est placé dans des actifs tangibles, tout en générant, souvent autour deC’est aussi un placement souple, puisque l’investissement peut être réalisé comptant, à crédit, ou même en démembrement pour réduire sa fiscalité ou

Le cashback SCPI : un levier inédit pour investir un héritage La Centrale des SCPI ( ), premier distributeur indépendant de parts de SCPI en France, a mis en place une offre exclusive de cashback .



Ce dispositif permet aux investisseurs de bénéficier jusqu’à 3,5 % de cashback , versé sous forme de parts supplémentaires ou de bonification immédiate.



Résultat : une rentabilité boostée dès la première année, tout en conservant la sécurité et la simplicité du placement immobilier collectif. Au-delà du rendement immobilier classique, www.centraledesscpi.com ), premier distributeur indépendant de parts de SCPI en France, a mis en place uneCe dispositif permet aux investisseurs de bénéficier, versé sous forme de parts supplémentaires ou de bonification immédiate.Prenons l’exemple de la, qui afficheproposé par La Centrale des SCPI. Un investisseur quidans cette SCPI bénéficierait ainsi de :Résultat : une rentabilité boostée dès la première année, tout en conservant la sécurité et la simplicité du placement immobilier collectif.

Témoignage : « Mon héritage me rapporte tous les mois » « Après le décès de mon père, j’ai voulu investir mon héritage intelligemment, sans prendre de risques démesurés. Les conseillers de La Centrale des SCPI m’ont aidée à construire un portefeuille diversifié incluant Comète et deux autres SCPI européennes.

Grâce au cashback, j’ai obtenu un bonus de plusieurs milliers d’euros et je perçois désormais un revenu trimestriel régulier. C’est un placement concret, qui a du sens et qui sécurise l’avenir. »



nous confie Sophie, 47 ans, héritière et investisseuse via La Centrale des SCPI

La Centrale des SCPI : expertise, performance et accompagnement portefeuille immobilier sur mesure , en fonction du montant hérité, des objectifs de rendement et de la fiscalité personnelle.



Ses experts réalisent un audit patrimonial gratuit et proposent une allocation multicashback SCPI , combinant rendement, sécurité et optimisation fiscale . Ensuite, ces experts SCPI peuvent vous aider à votre tour à préparer votre succession.



Grâce à son simulateur en ligne sur et à son équipe disponible au 01 44 56 00 23 , La Centrale des SCPI aide à transformer un capital hérité en revenus réguliers , tout en profitant d’offres exclusives comme le cashback SCPI .

La Centrale des SCPI accompagne chaque investisseur dans la construction d'un portefeuille immobilier sur mesure , en fonction du montant hérité, des objectifs de rendement et de la fiscalité personnelle.

Ses experts réalisent un audit patrimonial gratuit et proposent une allocation multicashback SCPI , combinant rendement, sécurité et optimisation fiscale . Ensuite, ces experts SCPI peuvent vous aider à votre tour à préparer votre succession.

Grâce à son simulateur en ligne sur www.centraledesscpi.com et à son équipe disponible au 01 44 56 00 23 , La Centrale des SCPI aide à transformer un capital hérité en revenus réguliers , tout en profitant d'offres exclusives comme le cashback SCPI .






