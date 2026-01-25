Assurances et Mutuelles Retraite 2026 : quitter sa mutuelle d'entreprise sans se faire piéger sur les tarifs Vous partez à la retraite en 2026 et vous hésitez entre conserver votre mutuelle d'entreprise ou en changer ? La loi Évin vous protège pendant 3 ans, mais attention : au-delà, les tarifs peuvent exploser. Voici comment faire le bon choix et éviter de payer trop cher votre complémentaire santé.

La loi Évin : votre bouclier pendant 3 ans Quand vous quittez votre entreprise pour prendre votre retraite, vous perdez automatiquement le bénéfice de la mutuelle collective. Mais la loi Évin du 31 décembre 1989 vous offre une protection précieuse : le droit de conserver exactement les mêmes garanties, sans questionnaire médical ni délai de carence.



Pour en bénéficier, vous devez respecter une condition essentielle : faire votre demande dans les 6 mois suivant votre départ à la retraite. Passé ce délai, vous perdez définitivement ce droit. L'organisme assureur doit vous informer de cette possibilité dans les 2 mois après votre départ.



Attention toutefois : ce maintien ne concerne que vos frais de santé. La prévoyance (décès, invalidité, incapacité) n'est pas incluse. De plus, vos ayants droit (conjoint, enfants) ne sont pas automatiquement couverts. Ils devront souscrire un contrat individuel de leur côté.

Combien allez-vous vraiment payer ? au minimum 50% de votre cotisation. À la retraite, vous devez assumer 100% du coût, soit le double de ce que vous payiez avant.

Avant Salarié actif 💶 Cotisation totale 100 €/mois 👤 Votre part (50%) 50 €/mois Après Retraité loi Évin 💶 Cotisation à payer 100 €/mois 📈 Surcoût immédiat +50 €/mois (+600 €/an)

Ce surcoût de 600 € par an minimum dès la première année surprend beaucoup de nouveaux retraités qui n'avaient pas anticipé cette charge. C'est là que le piège se referme sur de nombreux nouveaux retraités. En tant que salarié, votre employeur prenait en charge. À la retraite, vous devez assumer, soit le double de ce que vous payiez avant.Ce surcoût dedès la première année surprend beaucoup de nouveaux retraités qui n'avaient pas anticipé cette charge.

Le plafonnement des hausses : une protection limitée à 3 ans

Année 1 0% de hausse ✅ Tarif identique Celui des salariés actifs Année 2 +25% maximum 📊 Hausse plafonnée 125 €/mois max (si base 100 €) Année 3 +50% maximum 📊 Hausse plafonnée 150 €/mois max (si base 100 €) Année 4+ ⚠️ Tarif libre ⚠️ Aucun plafond L'assureur fixe librement le prix

À partir de la quatrième année, plus aucune protection. L'assureur peut appliquer sa grille tarifaire habituelle, souvent bien plus élevée pour les seniors. C'est à ce moment que de nombreux retraités découvrent des hausses brutales de leur cotisation. La loi Évin encadre strictement l'évolution des tarifs, mais uniquement pendant les trois premières années. Voici ce que prévoit la réglementation :À partir de la, plus aucune protection. L'assureur peut appliquer sa grille tarifaire habituelle, souvent bien plus élevée pour les seniors. C'est à ce moment que de nombreux retraités découvrent des hausses brutales de leur cotisation.

Garder ou changer : comment faire le bon choix ? La décision dépend de votre situation personnelle. Conserver la mutuelle d'entreprise peut être intéressant si les garanties négociées par votre employeur sont particulièrement avantageuses et si vous prévoyez de changer de mutuelle avant la quatrième année.



En revanche, plusieurs arguments plaident pour souscrire directement une mutuelle senior individuelle. D'abord, les garanties d'un contrat d'entreprise sont rarement adaptées aux besoins des retraités : elles incluent souvent des prestations inutiles (maternité, orthodontie enfants) et sont parfois insuffisantes sur les postes clés des seniors (audioprothèses, cures thermales, hospitalisation).



Ensuite, le prix. En 2026, une mutuelle senior individuelle coûte en moyenne 109 € par mois à 60 ans et 123 € par mois à 65 ans. À comparer avec le coût de votre mutuelle d'entreprise une fois la part employeur supprimée.



Enfin, la flexibilité. Un contrat individuel vous permet d'ajuster vos garanties à vos besoins réels et d'évoluer avec votre état de santé, ce qu'une mutuelle collective ne permet pas.

Les démarches à effectuer avant votre départ au moins 3 mois avant votre départ. Demandez à votre service RH le détail de vos garanties actuelles et le montant total de la cotisation (part salariale + part patronale). Comparez ensuite avec les offres de mutuelles seniors du marché.



Si vous décidez de conserver votre mutuelle d'entreprise, vous n'avez rien à faire dans l'immédiat : l'assureur vous contactera dans les 2 mois suivant votre départ. Vous aurez alors 6 mois pour accepter ou refuser.



Si vous optez pour une mutuelle individuelle, souscrivez votre nouveau contrat avant votre départ pour éviter toute rupture de couverture. Vous pourrez résilier votre mutuelle d'entreprise à tout moment après un an de souscription grâce à la résiliation infra-annuelle.



Pour connaître vos droits en détail, consultez la fiche officielle sur Anticipez votre choix. Demandez à votre service RH le détail de vos garanties actuelles et le montant total de la cotisation (part salariale + part patronale). Comparez ensuite avec les offres de mutuelles seniors du marché.Si vous décidez de conserver votre mutuelle d'entreprise, vous n'avez rien à faire dans l'immédiat : l'assureur vous contactera dans les 2 mois suivant votre départ. Vous aurez alors 6 mois pour accepter ou refuser.Si vous optez pour une mutuelle individuelle, souscrivez votre nouveau contratvotre départ pour éviter toute rupture de couverture. Vous pourrez résilier votre mutuelle d'entreprise à tout moment après un an de souscription grâce à la résiliation infra-annuelle.Pour connaître vos droits en détail, consultez la fiche officielle sur service-public.fr

Sources :

- Service-Public.fr, Un salarié peut-il garder la complémentaire santé employeur à la fin de son contrat ?, consulté le 25 janvier 2026

- Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin), article 4

- LeLynx.fr, Tarif mutuelle senior 2026, décembre 2025

- Meilleurtaux, Tarif mutuelle senior 2026, janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 25/01/2026 à 14:04



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