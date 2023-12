Cogedim devient Nohée ! Cogedim est une marque qui tient au bien-être des seniors. Pour cela, elle met à leur disposition des appartements et des lieux de vie où il fait mieux vivre que dans les résidences seniors traditionnelles. Toutefois, la marque change de nom et devient Nohée. Cette transition n’est pas un simple changement de nom, mais une évolution pour proposer des services plus axés sur le bien-être. Découvrez ici la vision de la marque Nohée et les nombreux services qu’elle propose.







Publi-rédactionnel L’esprit Nohée : redéfinir les standards de vie des seniors

Dans l’éthique de la marque Nohée, pour bien vieillir, un senior doit être libre de vivre avec d’autres seniors sans y être obligé…



C’est pourquoi, elle propose des cadres de vie dans des quartiers et des endroits agréables avec une ambiance familiale. Elle offre également des services de haute qualité pour le bien-être des personnes âgées.



Chez Nohée, une personne n’est pas définie par son âge, mais par sa personnalité, sa façon de vivre et ses ambitions.



C’est sur ce postulat que cette entreprise s’est basée pour redéfinir la résidence pour seniors. D’ailleurs, sa raison d’être est de toujours en faire plus pour ses résidents. Cette connaissance des personnes âgées,



Pendant ces dix années, la marque a su construire un savoir-faire unique qui lui permet aujourd’hui de proposer un service d’exception aux personnes du troisième âge. Pour cela, elle mise sur la santé, le bonheur et l’indépendance de ses résidents.



Ainsi, faire le choix de vivre chez Nohée, c’est choisir de profiter de sa vie et de savourer chaque instant. Vous êtes bien entouré par un personnel de qualité et vous avez le cœur léger au quotidien.



Nohée : des appartements adaptés pour les seniors un peu partout en France

Nohée propose une vaste sélection d’appartements modernes et aménagés pour un maximum de confort. Vous pouvez accéder aussi bien à un studio qu’un logement à 3 pièces, à vous choisir le logement qui vous correspond le plus.



Chaque appartement respecte des standards précis pour vous permettre de bien vieillir. Vous êtes indépendant et vous n’avez plus à vous déranger pour certaines petites corvées. La marque propose également des appartements meublés et si vous le souhaitez, vous pouvez profiter du service d’aide à l’aménagement.



Afin de vous permettre d’être toujours proche de votre famille, Nohée dispose d’appartements un peu partout en France.



Ainsi, vous pouvez retrouver les lieux de vie de Nohée en : Auvergne-Rhône-Alpes ; Bretagne ; Île-de-France ; Haut de France ; Nouvelle-Aquitaine ; Occitanie ; Pays de la Loire et Province Alpes Côte d’Azur.



Dans les résidences Nohée, chaque jour, les résidents ont droit à des activités variées auxquelles ils sont libres de participer ou non. De même, les services sont très flexibles et s’adaptent aux besoins de chaque habitant.



Nohée : des services d’exception pour accompagner les personnes âgées

Chez Nohée, le bien-être et la santé des seniors sont primordiaux. C’est pourquoi ils proposent des services d’exception pour les accompagner au quotidien.



Par conséquent, vous pouvez opter pour l’une des nombreuses formules proposées. Afin de vous faciliter la tâche, les services sont incorporés dans votre loyer mensuel.



Vous pouvez donc profiter de services comme :

• un accès à des espaces de convivialité,

• un accès à un téléphone fixe et au wifi ;

• l’aide administrative ;

• l’aide à l’accompagnement.



Vous pouvez également profiter de prestations de convivialité qui comprennent un programme intégral d’animations, de conférences et d’ateliers. Nohée propose également des services à la carte que vous pouvez choisir pour bénéficier d’un confort optimal.



Les résidents peuvent également profiter d’un restaurant convivial grâce à une formule occasionnelle ou quotidienne. Cette option vous permet de profiter des plats frais préparés avec des ingrédients de la saison par un chef. Vous pouvez manger votre plat sur place ou l’emporter dans votre appartement.



Nohée : des animations pour la bonne humeur des seniors

Nohée propose également des moments de détente d’exception aux seniors grâce à ses nombreuses animations.



On pense notamment :

• au club de lecture ;

• aux séances zen de relaxation ;

• aux activités sportives ;

• au Tea Time.



Ainsi, selon vos passions et vos centres d’intérêt, vous pouvez vous inscrire dans le club de lecture. Si vous aimez le sport, vous pouvez vous inscrire à l’une des nombreuses activités sportives proposées (gym douce, Pilates, marche nordique, etc.).



Article publié le 15/12/2023 à 02:30 | Lu 318 fois



