Heurus : des résidences services seniors désormais accessibles sur Doctolib ! Voici une petite information intéressante… En effet, les 14 résidences du groupe Heurus, des lieux de vie multi-usages et multigénérationnelles, sont désormais référencées sur l’application Doctolib afin de donner plus de visibilité aux services proposés et faciliter les démarches d’accès pour les futurs résidents et leurs proches. Explications.



Avant de présenter plus en détail ce partenariat, rappelons que les résidences Heurus furent créées il y a une dizaine d’années, en 2013 et qu’il s’agit d’ un modèle d’habitat multigénérationnel et multi-usages . Pour simplifier, un « maillon manquant » dans la chaîne des solutions d’hébergement et d’accompagnement du grand âge.



Plus concrètement, ce groupe offre une solution de logements sécurisants et adaptés, couplés à des services d’accompagnement aux gestes de la vie quotidienne personnalisés aux aînés autonomes, isolés ou fragilisés . Une grande tendance depuis une quinzaine d’années déjà avec le développement des résidences-services pour seniors.



Ce qui est intéressant pour ce concept, c’est qu’il permet aussi l’accueil d’actifs en recherche de solutions locatives (salariés en mobilité professionnelle, étudiants, etc.).



Le partenariat avec Doctolib vise à rendre ces résidences plus accessibles tout en simplifiant le premier contact avec les futurs résidents et/ou leurs proches.



De fait, grâce à cette application, ces derniers peuvent prendre un rendez-vous téléphonique ou fixer une visite auprès d’une résidence du groupe, envoyer directement un dossier d’admission ou encore échanger avec l’un des directeurs de résidences, via une messagerie sécurisée.



Comme le souligne Catherine Labardant, présidente d’Heurus : « les seniors actuels et en devenir ont une conception très différente du vieillissement, qui implique de repenser en profondeur nos modèles. Substitut du maintien à domicile isolé et alternative à l’EHPAD, nos résidences sont des lieux de vie qui créent de nouvelles solidarités, alliant indépendance et sécurité pour les personnes âgées ».



Pour Doctolib, il s’agit du premier partenariat de ce type avec un acteur des résidences services seniors (RSS).



Aujourd’hui, 13 résidences Heurus sont ouvertes à Brest (29), Cherbourg-en-Cotentin (50), Laval (53), Angers (49), Loudéac (22), Nantes (44), Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35), Royan (17), Saumur (49), Trélazé (49), Villennes-sur-Seine (78), Saint-Brieuc (22) et Vitré (35).



D’ici 2028, Heurus a pour ambition d’ouvrir 30 résidences , employant jusqu’à 1 000 salariés. Les prochaines ouvertures de résidences sont programmées à Béthune (62), Evreux (27) et Le Mans (72) en 2024, puis Loctudy (29), Guilherand-Granges (07) et Saran (45) en 2025.

