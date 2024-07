Comment anticiper et réussir son déménagement à la retraite ? À la retraite, de nombreux seniors envisagent un déménagement pour diverses raisons : se rapprocher de leur famille, savourer un lieu de vacances tant convoité ou, tout simplement, simplifier leur quotidien en quittant une maison devenue trop grande. Mais ce changement peut être une entreprise complexe à aborder à un certain âge.



Quelles sont les aides financières disponibles pour les retraités ?



Lorsqu'on parle du



Les caisses de retraite AGIRC-ARRCO offrent une aide au déménagement pouvant aller jusqu'à 3.500 euros , couvrant 65% du total des frais engagés (hors péages et carburant).



Il est possible de faire une demande jusqu'à un an après avoir déménagé. Cette aide nécessite de fournir le dernier avis d'imposition ainsi que la facture du déménagement lors de la soumission en ligne depuis votre compte personnel.



La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales propose également des aides en fonction des revenus , de la situation familiale et de la fragilité des retraités concernés. Le montant maximal couvert peut représenter jusqu'à 90% des frais, avec un plafond fixé à 1.850 euros.



Pour les retraités indépendants en difficulté, la caisse régionale de l'assurance vieillesse (CARSAT) offre un support à travers l'Aide Sociale Individuelle Résidentielle (ASIR) . Pour déterminer votre éligibilité à ce dispositif, il suffit de contacter les numéros 3960 ou 3646.



Quant au Fond de Solidarité Logement, géré par les conseils départementaux, il est accessible à toute personne aux revenus modestes , qu'elle soit locataire, propriétaire ou hébergée gratuitement. Les demandes doivent être faites via la CAF , le conseil local ou l'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement.





Comment bien organiser son déménagement ?



Pour bien organiser votre déménagement, il est important de commencer plusieurs mois à l'avance .



Évitez la période haute de déménagement, qui va de mai à septembre, afin de bénéficier de tarifs plus avantageux. Optez pour un chargement en semaine pour limiter les coûts supplémentaires.



Une planification minutieuse vous permettra de gérer efficacement chaque étape du processus. Mettez en place un système de catégorisation clair pour vos cartons, ce qui simplifiera grandement le déballage une fois arrivé dans votre nouveau chez vous.



Engager des déménageurs professionnels peut significativement réduire le stress en leur confiant l'emballage et le déballage.



Profitez également de ce déménagement pour faire le tri dans vos affaires. Débarrassez-vous des objets superflus avant le départ afin de réduire le volume à transporter et d'éviter de perdre du temps à emballer des choses dont vous n'aurez plus besoin.



Utilisez des services de débarras, recyclez vos objets encombrants ou faites des dons à des associations locales telles qu'



Assurez-vous que la transition vers votre nouveau logement se déroule sans accroc en identifiant clairement vos besoins spécifiques et en établissant un budget réaliste pour éviter les surprises désagréables.





N'hésitez pas à demander de l'aide !



Pour faciliter le processus de déménagement, n'hésitez pas à solliciter de l'aide avant et pendant l'événement .



Le nettoyage de la maison, la préparation des cartons et le vidage des lieux peuvent être éreintants. De nombreux services de déménagement offrent des options supplémentaires telles que l'emballage professionnel des cartons, tandis que l'engagement d'une entreprise de nettoyage peut considérablement alléger votre charge.



Vous pouvez aussi faire appel à vos proches, amis, enfants et petits-enfants pour un coup de main. Leur soutien sera précieux pour rendre cette étape plus fluide et moins stressante ! Publié le 22/07/2024 à 07:00 | Lu 381 fois



