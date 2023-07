Argent : comment bien investir en 2023 ? Les Français et l’argent, voilà un vaste débat ! Entre l’âpreté au gain avec le risque de tout perdre et laisser son argent sur son compte bancaire, il existe des solutions plus rationnelles… Néanmoins, le principal risque actuel, un risque devenu une certitude pour la quasi-totalité de nos compatriotes, c’est la perte de pouvoir d’achat. Avec une inflation de 4,5%, presque aucun placement ne préserve le pouvoir d’achat des épargnants. Aussi, auquel faut-il souscrire pour limiter la casse, voire augmenter ledit pouvoir d’achat ? C’est finalement très simple puisqu’un produit d’épargne immobilière est de plus en plus à l’honneur.







La perte de pouvoir d’achat est-elle une fatalité ?



Lorsque nous faisons nos courses, nous constatons que les prix progressent plus vite que notre fiche de paie. Cela ne fait à la fois pas plaisir et conduit à des arbitrages dans nos budgets. Comme nous ne savons pas quand cette spirale infernale cessera, nous ne pouvons que faire le dos rond.



La situation est identique avec notre épargne puisque, tant le livret A que les contrats d’assurance-vie en fonds euros, rapportent moins que l’inflation. Les Français sont donc doublement punis : sur leur fiche de paie et sur ce que leur rapporte leur épargne.



Comme le relève Véronique Baron, l’une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français : « la valeur de l’argent diminue rapidement depuis plus d’un an. La question du pouvoir d’achat est sur toutes les lèvres. En nous contactant au 01.44.56.00.23, nos clients ont trouvé une solution avec l’achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Avec le placement SCPI, leur pouvoir d’achat est préservé. »



Le placement SCPI est-il un bouclier contre l’inflation ?



Le placement SCPI est un produit d’épargne immobilière qui sert à ses associés porteurs de parts des rentes mensuelles ou trimestrielles en fonction de la stratégie de la société de gestion qui gère les



Ces rentes, appelées dividendes,



Comme tout le travail de gestion est réalisé par la société de gestion, les associés se contentent de percevoir leurs dividendes sur leurs comptes bancaires. Outre l’absence de perte de pouvoir d’achat, ils évitent toute perte de temps.



Est-ce que les SCPI de rendement sont un placement accessibles ?



Les SCPI les moins chères coûtent autour de 200 euros par part. Le placement SCPI est donc un placement on ne peut plus démocratique. Accessible. Pour détenir un portefeuille SCPI en mixant plusieurs, quelques milliers d’euros suffisent.



Conseil d’expert : il faut avoir un portefeuille d’à peu près 80.000 euros pour percevoir 400 euros net de dividendes par mois grâce aux meilleures SCPI de rendement.



Quelles sont les meilleures SCPI de rendement ?



Le placement SCPI est composé de plusieurs catégories de SCPI de rendement : SCPI bureaux, SCPI murs de commerces, SCPI logistiques et locaux d’activités, SCPI santé et éducation, SCPI murs d’hôtels, tourisme et loisirs, SCPI diversifiées et SCPI résidentielles.



En 2022, ce sont les SCPI diversifiées qui ont le plus performé devant les SCPI logistiques et locaux d’activités et les SCPI murs d’hôtels, tourisme et loisirs.



Au-delà des catégories des SCPI de rendement, la localisation du parc constitué doit être prise en compte. Entre les SCPI 100% France et les SCPI européennes, quelles SCPI mettre en portefeuille ? En vertu de leur plus forte diversité et de leur moindre fiscalité, les SCPI européennes doivent être privilégiées.



Bon à savoir : contrairement aux SCPI 100% France, les SCPI européennes ne sont pas assujetties aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.



Où se renseigner pour placer son argent en SCPI ?



Fin 2022, le marché des SCPI capitalisait près de 90 milliards d’euros répartis entre 215 SCPI. Le placement SCPI nécessite donc de bien choisir ses SCPI pour trouver les meilleures d’entre-elles. Ce travail ne peut être fait par des épargnants qui n’ont pas le temps d’éplucher toute la documentation de chacune des SCPI.



Les banques peuvent faire leur part du travail mais elles ne sont pas spécialisées dans le placement SCPI, et surtout, elles ne proposent à leurs clients que leurs propres SCPI.



Aussi, parce que le prix des parts des SCPI est le même quel que soit le canal de distribution, il est de bonne gestion de se rapprocher de plateformes SCPI qui ne font que ce métier en toute indépendance. Ces plateformes SCPI proposent toutes les SCPI du marché.



Ainsi que le note Théo Darroman, manager au sein de La Centrale des SCPI : « Je viens d’élaborer un portefeuille SCPI de 50.000 euros pour l’un de mes clients qui a effectué le rachat de son contrat d’assurance-vie en fonds euros. Composé de trois SCPI de rendement, ce portefeuille va lui rapporter plus de 300 euros net par mois. Je lui ai conseillé d’investir dans une SCPI européenne diversifiée, dans une SCPI 100% France diversifiée et dans une SCPI logistique. »



L’année 2023 est déjà bien entamée et pourtant, de nombreux Français n’ont pas encore pris leurs précautions pour ne pas perdre de pouvoir d’achat. Ils préfèrent continuer de placer leur épargne sur leur livret A et sur leur contrat d’assurance-vie en fonds euros, voire le laisser sur leur compte bancaire. Libre à eux mais ce n’est pas une bonne décision d’investissement.



En revanche, ceux qui préfèrent être en positif plutôt qu’en négatif achètent des parts de SCPI de rendement dont les meilleures rapportent autour de 7% net par an. Si vous ne savez pas comment acheter vos SCPI de rendement, c’est très simple : il suffit de contacter les spécialistes de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), le premier comparateur SCPI du marché.



L’inflation ne diminuera pas en 2023. C’est dommage mais nous devons faire avec. Aussi, pour éviter de perdre du pouvoir d’achat, consacrer autour de 25 % de son patrimoine aux SCPI de rendement est une solution adéquate puisque, quoi qu’on en dise, la pierre, est un actif solide.



Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.



Article publié le 19/07/2023 à 01:00 | Lu 475 fois



