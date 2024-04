E.E.Emploi : un format intéressant pour favoriser le retour à l'emploi des chômeurs seniors E.E.Emploi en éditions spéciales seniors âgés de plus de 55 ans. Plus concrètement, pendant six semaines, 50 seniors imaginent une entreprise fictive et temporaire avec pour objectif, que chacun retrouve une solution professionnelle durable... Un concept qui a fait ses preuves avec en moyenne près des deux-tiers de solutions positives dans les six mois qui suivent le dispositif. Explications.





Et, malheureusement, les années passant et les différents plans mis en place par les gouvernements successifs n’ont pas servi à grand-chose puisque l’Hexagone reste l’un des plus mauvais élève européen en la matière.



Dans ce contexte, il convient d’imaginer des solutions originales et/ou alternatives… C’est le cas des Entreprises Ephémères qui misent sur la force du collectif pour parvenir au succès. Comment ? Notamment avec leur format E.E.Emploi qui s’adresse spécifiquement aux plus de 55 ans .



Dans la pratique, pendant six semaines, 50 seniors sont invités à créer une entreprise fictive et temporaire . Ils organisent la recherche d’emploi comme s’il s’agissait d’une mission d’une grande entreprise !



Ainsi, les 50 chercheurs d’emploi devenus associés rejoignent des services (RH, Communication, relations entreprises…) et œuvrent au quotidien pour l’ objectif commun de l’entreprise : que chacun retrouve une solution professionnelle durable et adaptée à ses envies . « Je cherche pour toi, tu trouves pour moi ! » est l’une des maximes des Entreprises Ephémères.



Un concept qui semble avoir fait ses preuves avec en moyenne 63% de solutions positives dans les six mois qui suivent le dispositif .



Sans compter que la quasi-totalité (98%) des participants affirment que, quelle que soit l’issue de leur challenge, ces Entreprises Ephémères ont été une super expérience qui leur a permis de retrouver la confiance nécessaire à leur réussite professionnelle.



« Nous soutenons ce dispositif car il permet de concilier deux priorités qui sont au cœur de notre action : d’une part susciter des vocations et favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée, et d’autre part innover dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi avec des méthodes basées notamment sur le coaching personnel et la révélation des savoir-être » précise de son côté Pascal Blain, directeur régional de France Travail, partenaire de l’opération.



Publié le 26/04/2024 à 01:00 | Lu 124 fois









