Comment bien choisir un déambulateur ? Aide à la marche essentiellement utilisée par les personnes âgées, le déambulateur est une solution efficace pour rester mobile et autonome, malgré des troubles de l’équilibre, des problèmes de hanche ou encore, la fatigue. Il est souvent difficile de trouver l’équipement adapté à ses besoins, au vu de la variété des modèles disponibles. Découvrez les clés pour choisir un déambulateur qui vous corresponde.

Rollator et déambulateur : quelle différence ?

Traditionnellement, le déambulateur est un dispositif d’aide à la marche qui se présente sous la forme d’un cadre métallique, doté de 4 pieds avec des embouts.



Certains possèdent 2 petites roues à l’avant. On parle toutefois couramment de déambulateurs à 2, 3 ou 4 roues.



Pour mieux marquer les différences que présentent les déambulateurs à 4 roues, plus polyvalents et pensés en priorité pour l’extérieur, le terme de « rollator » est utilisé.



Distinguer un déambulateur d’intérieur et d’extérieur

Les déambulateurs conçus pour l’intérieur ont des dimensions compactes et se manœuvrent sans effort. Ils peuvent être des cadres de marche ou posséder deux roulettes pivotantes. Les freins sont simples, tout comme le réglage en hauteur.



C’est une caractéristique extrêmement utile, si vous cherchez un



De nombreux déambulateurs à 3 roues s’utilisent surtout en intérieur, mais certains sont adaptés pour rouler sur une variété de surfaces, y compris dehors.



Vous reconnaissez ces modèles à leurs roues plus larges, leurs dimensions un peu plus généreuses et, éventuellement, des poignées plus ergonomiques.



Si vous avez besoin d’un déambulateur pour l’extérieur, les plus adaptés ont 4 roues. La plupart du temps, il s’agit de rollators pliables, bien que les modèles précédemment mentionnés puissent l’être également.



Le choix d'accessoires est relativement vaste : panier, siège, porte-bouteille, porte-canne… Avec un rollator, les seniors conservent facilement leur indépendance. Notez que si vous avez plus de 75 ans, vous pourriez en outre profiter du service Sortir Plus.



Comparer les déambulateurs selon la largeur, le poids et la hauteur des poignées

La largeur est un critère important pour bien choisir un déambulateur. À l’exception des lieux adaptés au handicap, la largeur des portes peut représenter un problème avec un dispositif trop large.



Les déambulateurs 2 roues sont étroits, offrant des largeurs d’environ 55 à 60 cm, tandis que la largeur des rollators varie plutôt de 55 à plus de 65 cm.



Les plus grandes largeurs se trouvent sur les rollators tout-terrain et les modèles bariatriques, allant au-delà de 70 cm. Un déambulateur large est particulièrement stable, mais tenez compte de votre morphologie, pour pouvoir le manipuler facilement.



Ils sont extrêmement utiles pour la



Outre la largeur, le poids de l’équipement entre en ligne de compte. Et il s’agit d’un point crucial, puisque l’on observe de grandes différences : les cadres de marche, déambulateurs ou rollators pèsent de 2 kg à près de 10 kg environ.



Préférez un modèle réglable en hauteur, c’est-à-dire que les poignées peuvent être ajustées à votre taille. Il vaut toujours mieux vérifier les hauteurs minimale et maximale de poignées. Si vous souhaitez un siège, pensez aussi à regarder la hauteur d’assise et sa largeur.



Examiner les freins pour choisir le bon modèle

Globalement, les systèmes de freinage sont plus sophistiqués sur les rollators 4 roues prévus pour l’extérieur, afin d’offrir un meilleur contrôle dans une diversité de situations. Ils peuvent être plus précis, efficaces ou confortables à l’utilisation, notamment dans les pentes.



L’une des options les plus pratiques au quotidien est le « frein parking », qui vous permet de bloquer le dispositif sans avoir à continuer d’appuyer sur les poignées. Précision esthétique : les câbles de frein de certains rollators ne sont pas visibles.



Si des options vous intéressent, mais qu'elles font augmenter le prix et que la prise en charge par la sécurité sociale ne suffit pas, sachez que vous pourriez être mieux remboursé avec une complémentaire santé pour seniors.



Quel est le déambulateur le plus adapté à un senior ?

Une fois que vous avez déterminé s’il vous faut un déambulateur d’intérieur ou d’extérieur, vous choisissez le nombre idéal de roues, ainsi que la largeur, le poids, la hauteur des poignées et le type de freins qui vous conviennent.



Au-delà de ces éléments, la stabilité et la maniabilité sont des critères fondamentaux pour une personne âgée ayant des difficultés à se déplacer.



Voici des informations importantes à ce sujet :

• les rollators 4 roues sont techniquement les plus stables, mais pas toujours les plus maniables : choisissez un modèle léger et compact ;

• les déambulateurs 3 roues peuvent offrir un bon compromis, mais ne sont pas recommandés en cas de troubles sévères de l’équilibre ;

