La santé des hommes après 40 ans de Laure Dasinieres (livre) Les éditions 41 vont publier le 13 juin prochain « La santé des hommes après 40 ans ; Prostate, poids, sommeil, fertilité, troubles de l’érection : ce qu’il faut savoir ». Un ouvrage de Laure Dasinieres qui, en quinze chapitres, revient sur les grands et les petits maux de l’homme mature.





Normal, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer quelques décennies (en gros jusqu’à 2050 selon les démographes).



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les ouvrages sur ces différentes thématiques se succèdent… Dernier en date ? Le livre de la journaliste spécialiste des domaines de la santé Laure Dasinieres, La santé des hommes après 40 ans , qui s’annonce comme étant le premier abordant la santé masculine entre 40 et 55 ans .



S’il n’y a pas d’âge pour prendre soin de sa santé, la cinquantaine marque effectivement un tournant dans la vie d’un homme. Son corps change et les premiers pépins de santé peuvent apparaitre.



Pour autant, les hommes -contrairement aux femmes, plus pragmatiques- se montrent souvent réticents, par méconnaissance ou par déni, à adopter un mode de vie visant à prévenir la survenue de maladies chroniques, les problèmes cardiaques et autres maux susceptibles de s’installer. Quant aux dépistages… n’en parlons pas -cf. l’extrait ci-dessous.



Plus concrètement, ce livre est alimenté par des entretiens avec des hommes de 40 à 55 ans et nourri par des interviews de spécialistes , médecins généralistes, andrologues, gastro-entérologues, cardiologues, sexologues, psychologues, kinésithérapeutes, etc.



Un ouvrage complet, sans tabou, et qui vise à répondre de manière concrète et non culpabilisante aux questionnements des hommes sur leur santé physique et psychologique.





Extrait : Dans les entretiens que j’ai menés, une constante : la crainte légitime des cancers, mais aussi celle des dépistages, notamment des cancers du côlon et de la prostate. Mal informé sur la nécessité de les effectuer, sur leurs modalités et leur intérêt, vous êtes souvent dans le flou –et on ne va pas de mentir–, vous avez peur pour vos fesses au sens propre comme au figuré.



Résultat : même si vous savez qu’il faut y passer à la cinquantaine, vous êtes dans un certain déni quitte à louper le coche. Ainsi en 2021 et 2022 en France, seuls 32,6% des hommes de 50-54 ans ont participé au dépistage organisé du cancer du côlon.



