Cultiver le bien-vieillir : par Adrien Silvestre, responsables espaces verts chez Domitys Dans les résidences services seniors, les espaces verts ne sont pas de simples aménagements, mais des éléments essentiels pour favoriser le bien-être et l'épanouissement des seniors autonomes. Zoom sur la manière dont ces oasis naturelles contribuent à améliorer la qualité de vie des aînés en favorisant la biodiversité !

Nourrir le corps et l’esprit

Les espaces verts offrent bien plus qu'un simple cadre agréable, ils représentent un véritable sanctuaire pour la santé physique et mentale des seniors, autonomes ou fragilisés.



En se promenant dans les jardins fleuris ou en se relaxant sur un banc ombragé, les aînés peuvent renforcer leur système immunitaire et réduire les risques de maladies chroniques.



De plus, la connexion avec la nature favorise la clarté mentale, stimule la créativité et réduit le stress, offrant ainsi un refuge paisible pour se ressourcer.



Le concours annuel des balcons fleuris organisé chez Domitys, dont la 3e édition a lieu cette année, est une illustration concrète des actions que le groupe mène pour favoriser le bien-être des résidents sur place.



Il s’agit d’une occasion pour les résidents de participer à la culture de végétaux sur leur balcon ou leur terrasse, favorisant ainsi leur bien-être physique et mental tout en contribuant à l'embellissement de l'environnement résidentiel et à la préservation de la biodiversité locale.



Favoriser les relations interpersonnelles

Les espaces verts sont des lieux propices aux rencontres et aux échanges entre résidents. En participant à des activités de jardinage, en partageant un pique-nique ou simplement en discutant sous un arbre centenaire, les aînés tissent des liens précieux qui enrichissent leur vie sociale.



Ces interactions renforcent le sentiment d'appartenance à une communauté bienveillante et dynamique, offrant un soutien mutuel et une source de réconfort en cas de besoin.



A l’instar des résidences du groupe qui comprennent des espaces verts où les seniors réalisent de multiples activités et se retrouvent pour de multiples moments de convivialité.



Encourager un mode de vie actif et sain

Les espaces verts encouragent les résidents à adopter un mode de vie actif et équilibré.



Que ce soit en participant à des séances de yoga en plein air, en faisant de la marche nordique ou en pratiquant la tai-chi dans un cadre serein, les aînés peuvent maintenir leur forme physique et leur agilité tout en profitant des bienfaits de l'air frais et de la lumière naturelle.



Ces activités favorisent également l'autonomie et la confiance en soi, permettant aux résidents de vieillir en bonne santé et en toute dignité, tout en préservant la biodiversité locale par la conservation des espaces verts et la promotion de la végétation indigène.



En somme, les espaces verts sont bien plus que de simples jardins ; ce sont des sources de vitalité, de connexion et de joie pour les résidents en résidences services seniors.



En cultivant ces oasis de verdure avec soin et en encourageant leur utilisation. Investissons dans le bonheur et le bien-être de les aînés, en créant des environnements propices à une vie pleine et enrichissante car « le vert », c’est ce que nous avons de plus cher à l’heure actuelle !

Publié le 18/04/2024 à 02:00 | Lu 273 fois









