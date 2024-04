Quand la domotique permet de préserver l'autonomie des ainés Alors que la loi « Bien vieillir » visant à bâtir une société du bien-vieillir et prévenir la perte d’autonomie est parue au Journal officiel du 9 avril dernier, Nice, l'un des leaders de solutions pour la gestion de l'habitat présente un écosystème visant à améliorer le confort, l’autonomie et la sécurité des personnes âgées à domicile ou en EHPAD.

Alors que le monde « vieillit » et que les personnes âgées expriment, plus que jamais, leur désir d’indépendance et de rester vivre à domicile, de nombreuses entreprises imaginent des solutions de maintien à domicile.



Parmi elles, bien évidemment, les nouvelles technologies et la domotique, de plus en plus présentes dans nos vies quotidiennes. C’est déjà demain ; et ce n’est qu’un début…



Dans cet esprit, Nice, l'un des leaders de solutions pour la gestion de l'habitat présente tout un écosystème visant à améliorer le confort, l’autonomie et la sécurité des personnes âgées à domicile ou en EHPAD.



• La gamme de motorisations pour portails et portes de garage Nice Hi-Speed qui réduit les délais d’attente en ouverture et en fermeture, est la solution idéale pour gérer facilement ses accès, en toute sécurité. L’utilisateur peut vérifier si le portail ou la porte de garage est fermé ou ouvert, sans avoir à se déplacer, grâce au signal LED de sa télécommande bidirectionnelle.



• Les utilisateurs peuvent également gérer en toute autonomie les volets roulants et les stores depuis une télécommande, un smartphone ou des commandes vocales adaptés aussi bien aux installations neuves qu’en rénovation.



Au-delà du fait de simplifier et de rendre plus confortable la vie des utilisateurs seniors, la gamme Smart Home de Nice est aussi une véritable garantie en matière de sécurité.



Afin de prévenir toute situation de risque dans le domicile, l’entreprise a développé une série de détecteurs intelligents qui permettent d’informer immédiatement l’occupant du danger pour agir au plus vite en fonction du risque encouru.



Parmi ces solutions, on retrouve :

• Les détecteurs de fumée Smoke-Control et de monoxyde de carbone CO-Control qui permettent d’alerter l’utilisateur le plus tôt possible, dès le début d’un incendie ou la présence de ce gaz nocif, via un signal sonore ou LED.

• Le détecteur d’inondation Flood-Control, en plus d’alerter l’utilisateur en cas de fuite d’eau, permet également de couper l’eau si le système est équipé d’électrovannes compatibles Z-Wave.

• Le détecteur de mouvement Motion-Control peut être utilisé pour commander un ou plusieurs points d’éclairage à des endroits de passages réguliers, afin d’aider les séniors à mieux se repérer et réduire les risques de chutes.



Grâce à sa vaste gamme de solutions connectées, Nice propose un écosystème complet et ouvert lui permettant de s’adapter aux structures collectives type EHPAD. Dans la pratique et au quotidien, cela permet :

• d’offrir un lieu de vie ouvert sur le domicile mais intégré dans l’établissement, tout en facilitant la réappropriation de l’espace par les résidents ;

• de faciliter le travail des soignants en maintenant l’autonomie des résidents et en favorisant la prévention et la gestion des soins ;



Afin d’accompagner les résidents dans leur autonomie tout en assurant leur sécurité, les chambres peuvent être équipées de la box domotique Yubii Home.



Celle-ci permet par exemple au résident de gérer en toute autonomie ses éclairages ou ses volets roulants connectés, grâce à un assistant vocal ou un bouton de commande. Il est également possible d’utiliser ces derniers pour envoyer une notification d’alerte sur le smartphone du soignant.



Toutes ces solutions domotiques visent à permettre de préserver l’autonomie des personnes âgées tout en leur apportant un maximum de confort, que ce se soit chez elles mais également au sein des structures collectives telles que les maisons de retraite.

