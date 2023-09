4 propositions pour investir un héritage Si vous avez récemment reçu un héritage et que vous vous demandez comment le mettre à profit, voici quatre suggestions pour valoriser au mieux ces fonds. Laissez-vous guider !







Comment optimiser l'argent hérité ?

D'après une étude de l’INSEE, près de 14% des héritages dépassent les 100 000 euros. Souvent, les bénéficiaires sont perplexes quant à la manière de gérer cette manne financière.



Est-il judicieux d'opter pour des placements à court, moyen ou long terme ?

Rechercher un rendement plus élevé quitte à prendre des risques, ou privilégier la sécurité ?

Si l'idée de vous offrir des plaisirs tels qu'un voyage ou de choyer vos proches vous effleure, pensez aussi à cette opportunité d'enrichir votre patrimoine.



Pour bien investir, une planification est essentielle. Découvrez quatre options pour valoriser l'argent hérité.



1. Opter pour une assurance-vie

Avant de tout placer sur un Livret A, considérez l'assurance-vie comme une alternative. Cette dernière vous offre une diversité d'options :

- Fonds en euros : Une option sûre préservant votre capital.

- Unités de compte : Liées aux marchés, elles offrent de meilleures performances mais sont plus volatiles.

- Fonds dynamiques : Une combinaison de marchés boursiers et de fonds en euros, offrant un équilibre entre sécurité et rendement.

- Fonds immobiliers : Axés sur l'immobilier avec des options comme les SCPI et OPCI.

- Fonds obligataires : Contribuez au financement d'entités via des obligations.



Il est sage de consulter un expert pour choisir l'option la plus adaptée.



2. Investir dans les SCPI ou Sociétés Civiles de Placement Immobilier

Les



En effet, les meilleures SCPI distribuent jusqu’à 6% de rendement net largement au-dessus de l'assurance-vie en fonds euros.



Si vous investissez 100 000 euros en parts de SCPI , vous pourrez percevoir chaque mois 500 euros directement sur votre compte bancaire.



C'est actuellement le support le plus prisé pour investir un héritage en ayant recours à des plateformes comme La Centrale des SCPI.



Votre héritage pourra se revaloriser et vos loyers augmenteront votre pouvoir d'achat.



3. Se lancer dans l'immobilier avec le statut LMNP/LMP

Pensez à utiliser votre héritage pour investir en immobilier locatif meublé avec le statut LMNP ou LMP. Outre des revenus réguliers via les loyers, vous profiterez d'avantages fiscaux non négligeables.



4. Acquérir votre propre logement

Si vous n'avez pas encore franchi le pas de la propriété, cet héritage pourrait être le coup de pouce dont vous avez besoin. C'est également une chance d'améliorer votre habitat actuel ou de concrétiser des projets longtemps remis à plus tard.



L'importance de consulter un spécialiste comme La Centrale des SCPI

Face à cette panoplie d'options, le choix peut être complexe. Selon votre âge, votre aversion au risque et vos objectifs, certaines options peuvent être plus adaptées que d'autres. Un conseiller en gestion de patrimoine peut évaluer vos besoins et vous guider vers la meilleure stratégie d'investissement.



N'hésitez pas à le consulter pour une approche personnalisée en composant le 01 44 56 00 23 pour vous informer sur toutes les façons de placer votre héritage.



Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.



Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans. D'après une étude de l’INSEE, près de 14% des héritages dépassent les 100 000 euros. Souvent, les bénéficiaires sont perplexes quant à la manière de gérer cette manne financière.Rechercher un rendement plus élevé quitte à prendre des risques, ou privilégier la sécurité ?Si l'idée de vous offrir des plaisirs tels qu'un voyage ou de choyer vos proches vous effleure, pensez aussi à cette opportunité d'enrichir votre patrimoine.Pour bien investir, une planification est essentielle. Découvrez quatre options pour valoriser l'argent hérité.- Fonds en euros : Une option sûre préservant votre capital.- Unités de compte : Liées aux marchés, elles offrent de meilleures performances mais sont plus volatiles.- Fonds dynamiques : Une combinaison de marchés boursiers et de fonds en euros, offrant un équilibre entre sécurité et rendement.- Fonds immobiliers : Axés sur l'immobilier avec des options comme les SCPI et OPCI.- Fonds obligataires : Contribuez au financement d'entités via des obligations.Il est sage de consulter un expert pour choisir l'option la plus adaptée.Les SCPI offrent une manière judicieuse d'investir dans l'immobilier sans les contraintes de la gestion directe. Vous recevez des dividendes régulièrement et bénéficiez de rendements attractifs.En effet, les meilleures SCPI distribuent jusqu’à 6% de rendement net largement au-dessus de l'assurance-vie en fonds euros.Si vous investissez 100 000 euros en parts de SCPI , vous pourrez percevoir chaque mois 500 euros directement sur votre compte bancaire.Votre héritage pourra se revaloriser et vos loyers augmenteront votre pouvoir d'achat.Pensez à utiliser votre héritage pour investir en immobilier locatif meublé avec le statut LMNP ou LMP. Outre des revenus réguliers via les loyers, vous profiterez d'avantages fiscaux non négligeables.Si vous n'avez pas encore franchi le pas de la propriété, cet héritage pourrait être le coup de pouce dont vous avez besoin. C'est également une chance d'améliorer votre habitat actuel ou de concrétiser des projets longtemps remis à plus tard.Face à cette panoplie d'options, le choix peut être complexe. Selon votre âge, votre aversion au risque et vos objectifs, certaines options peuvent être plus adaptées que d'autres. Un conseiller en gestion de patrimoine peut évaluer vos besoins et vous guider vers la meilleure stratégie d'investissement.N'hésitez pas à le consulter pour une approche personnalisée en composant le 01 44 56 00 23 pour vous informer sur toutes les façons deL'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Article publié le 07/09/2023 à 10:00 | Lu 67 fois



Dans la même rubrique < > Les droits de succession : le point avec Fabien Foulon co-fondateur de Prelys Family Argent : comment bien investir en 2023 ?