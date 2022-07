Article publié le 08/07/2022 à 07:31 | Lu 127 fois Transport sanitaire des personnes âgées : quelles sont les solutions disponibles ?





D’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le nombre de Français âgés de plus de 60 ans atteindra les 23,6 millions d’ici 2060. Les seniors représenteront alors une personne sur trois en France. Étant donné que la mobilité reste un sujet important chez les personnes âgées, il convient d’évoquer les solutions de transport sanitaire disponibles.

Le taxi conventionné pour les personnes âgées

Un



Les seniors peuvent y faire appel pour les rendez-vous médicaux. Avec l’âge, conduire soi-même ou prendre les transports en commun peut devenir difficile, surtout lorsqu’un souci de santé s’ajoute à la perte de mobilité.



Les frais du taxi peuvent être remboursés en partie ou en totalité par la Sécurité sociale.



Le taxi conventionné par la CPAM vient en aide aux personnes âgées ayant besoin de transports sanitaires. Maîtrisant les gestes de premiers secours, le chauffeur aide le passager senior à s’installer confortablement dans la voiture avant de le conduire en toute sécurité à l’hôpital ou chez son médecin traitant. Le trajet du retour à la maison est également remboursable.



Pourquoi faire appel à un taxi conventionné pour senior ?

Outre la prise en charge financière par la CPAM qui va de 65 à 100% de la course, le taxi conventionné offre d’autres avantages.



Il faut juste noter que la prescription du médecin est indispensable pour en profiter. D’autres justificatifs, dont une attestation de Sécurité sociale et une carte vitale, sont également requis.



Cette solution de transport sanitaire s’adapte parfaitement aux déplacements réguliers ou ponctuels en position assise. Même si le véhicule ressemble à un taxi ordinaire, il est très confortable et aménagé pour les personnes à mobilité réduite et en perte d’autonomie.



Le taxi conventionné reste la meilleure solution pour un déplacement sanitaire sécurisé, serein et abordable, voire gratuit.



Pour réserver un taxi conventionné pour personne âgée, vous pouvez aller sur le site de la Caisse primaire d’Assurance maladie (ameli.fr). Certaines flottes de taxis conventionnés disposent également de leur propre site web.



En tout cas, vous saurez qu’un taxi est certifié par la CPAM grâce à l’autocollant rond comportant une écriture en bleu sur fond blanc. Vous pouvez lire au milieu de cet autocollant la lettre C et la note « TAXI CONVENTIONNÉ - Organismes d’Assurance Maladie ».



Le véhicule sanitaire léger (VSL)

Même si le taxi conventionné demeure la meilleure solution de transport sanitaire pour les seniors, le VSL peut être une bonne alternative.



Ce type de véhicule est spécialement aménagé pour transporter des personnes malades ou blessées. À la différence d’une ambulance qui est équipée de nombreux équipements médicaux, un VSL se dote uniquement de matériel de premiers secours.



Un véhicule sanitaire léger peut transporter un maximum de 3 passagers. Le patient peut rester en position allongée durant le trajet si nécessaire. Beaucoup de personnes âgées se sentent plus rassurées à bord d’un VSL puisque celui-ci est conduit par un ambulancier ou un auxiliaire ambulancier.



