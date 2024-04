Fauteuils roulants : ils seront intégralement remboursés dès la fin de l'année Le remboursement intégral des fauteuils roulants annoncé par Emmanuel Macron en 2023, se concrétisera donc bien avant la clôture de l'année 2024. Cette annonce, portée par les ministres en charge de la Santé et du Handicap, marque une étape décisive dans l'amélioration du quotidien des seniors et des personnes en situation de handicap.

Fadila Khattabi, ministre déléguée aux Personnes handicapées, a en effet confirmé que les fauteuils roulants – qu'ils soient électriques ou manuels – bénéficieront d' un remboursement à 100% « avant la fin 2024 » . Un geste fort qui va simplifier et soulager le quotidien des personnes à mobilité réduite.



L'enveloppe initiale allouée à cette mesure – qui était estimée à près de 300 millions d’euros – a été jugée insuffisante. Devant cette réalité, Catherine Vautrin, Ministre de la Santé a révélé au quotidien La Croix que le Président a accepté d'augmenter le budget prévu . Bien que le montant exact n'ait pas été divulgué, cet ajustement financier couvrira intégralement les coûts associés aux fauteuils roulants.



La prise en charge sera effectuée directement par l'Assurance Maladie et complétée par les complémentaires santé ; ainsi, aucun reste à charge ne sera imputé à l'utilisateur. Cette mesure fait suite à un engagement pris par le chef de l'État lors de la conférence nationale du handicap en avril 2023 et est le fruit de négociations soutenues entre la direction de la Sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs.



En France, près d'un million de personnes ont besoin d'un fauteuil roulant pour assurer leur mobilité au quotidien. L'annonce du remboursement total constitue donc une bouffée d'espoir pour ces citoyens souvent confrontés à des défis financiers importants en raison de leur condition physique. Pour toutes ces personnes, la fin de l'année 2024 marquera un tournant majeur pour le maintien de leur autonomie.



Publié le 12/04/2024 à 07:54 | Lu 103 fois









