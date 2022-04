Article publié le 12/04/2022 à 04:19 | Lu 236 fois Max Senior : l'offre SNCF Voyageurs pour les clients de 60 ans et plus





Après l’offre Max Jeune créée en 2017 pour les 16-27 ans, SNCF Voyageurs a lancé il y a quelques jours, Max Senior, l’équivalent mais pour les 60 ans et plus. De fait, pour 79 euros par mois, les seniors peuvent voyager en 2nde classe sur TGV Inoui et les trains Intercités à réservation obligatoire, dont les trains de nuit du lundi au vendredi sur les places dédiées à ces réservations.

On le sait, depuis plusieurs années déjà, le comportement des voyageurs de 60 ans et plus évolue. Les seniors, plus flexibles dans leurs déplacements, souhaitent voyager plus souvent (surtout avec cette pandémie qui semble se relâcher) tout en maitrisant leur budget (les pensions n’étant pas extensibles).



Ainsi, selon le communiqué de la SNCF, plus de 50.000 clients seniors effectueraient plus de 10 allers- retours en une année en train (pratiquement un par mois), avec une préférence notable pour les trajets en semaine et sur des périodes de moindre affluence.



Dans cet esprit, SNCF Voyageurs propose depuis fin mars 2022 à ses clients de 60 ans et plus une nouvelle offre intitulée Max Senior qui permet, pour 79 euros par mois de voyager en 2nde classe du lundi au vendredi en dehors des périodes d’affluence que sont les jours de grands départs, les départs en vacances scolaires, les veilles et jours de ponts.



Offre 100% numérique, la souscription ainsi que les réservations s’effectuent en ligne. Pour ce prix, les clients peuvent voyager autant de fois qu’ils le veulent, tout en réservant jusqu’à 6 voyages maximum en même temps. Les trains éligibles sont ouverts à la réservation 30 jours avant le départ et les ajouts de places se font en continu jusqu’au jour du départ.



Deux jours avant, les clients sont invités à confirmer ou à annuler leur trajet depuis leur espace. Attention cependant, sans confirmation de leur part, la veille à 17h, la réservation est automatiquement annulée (ce qui semble un peu compliqué, notamment pour des personnes plus âgées).



A bord des trains, les abonnés doivent présenter un justificatif d’abonnement (digital ou papier) en complément de leur titre d’identité autorisé à bord.



Le nombre de places disponibles pour cette offre varie tous les jours. Pour autant, sachez que des dizaines de milliers de sièges sont mis à disposition chaque mois avec, pour certains mois, plus d’un million de places proposées pour moins de 50% de places réellement utilisées.



Cet abonnement est valable sur TGV Inoui et les trains Intercités de jour et de nuit (places assises et couchettes 2 nde) et sur toutes les destinations françaises, ainsi que vers Fribourg-en-Brisgau en Allemagne et le Luxembourg.



A noter que les abonnés seniors s’engagent pour une période minimale de 3 mois. Passé ce délai, il est possible de résilier l’abonnement, avec des frais de dossier de 15€, et gratuitement après 12 mois. Sachez que l’abonnement est reconduit automatiquement chaque mois sans action de la part du client.









