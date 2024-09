Les seniors et la "petite reine" : ils l'adorent Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, le Forum Vies Mobiles, un « think tank » expert de la mobilité vient de dévoiler les résultats de son enquête nationale* sur la pratique actuelle et potentielle du vélo chez les 60-80 ans, menée avec l’institut BVA. Résultat ? Cinq millions de seniors pratiquent le vélo au moins une fois par semaine soit près d’un tiers d’entre eux ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 13/09/2024 à 08:00

Les seniors sont généralement des adeptes du vélo, de la « petite reine », puisqu’ils ont, pour la plupart, grandit avec dès leur plus jeune âge. Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce qu’ils continuent d’apprécier ce moyen de déplacement même en vieillissant. Ce que confirme cette nouvelle étude.



De fait, le cyclisme semble être une pratique plus répandue qu’on ne le pense chez les 60-80 ans : près d’un senior sur trois (28%) –soit près de 5 millions de personnes– enfourche un vélo au moins une fois par semaine. C’est pas mal.



Plaisir, liberté, nature… Dans l’imaginaire des ainés, le vélo reste associé à des notions très positives, qu’ils soient cyclistes ou non : pour près de 9 seniors sur 10 (88%), une grande majorité donc, ce mode de déplacement devrait être amené à se développer dans le futur et les pouvoirs publics devraient investir davantage pour favoriser son usage.



Autre point saillant de cette enquête : la pratique cycliste n’est pas l’apanage des urbains ! De fait, le vélo est largement pratiqué dans le rural. En moyenne à l’échelle nationale, plus de la moitié des cyclistes seniors (53%) fait du vélo autant pour ses déplacements utilitaires que pour le plaisir (32% pour le plaisir et le sport et 15% de manière purement utilitaire.



En milieu rural, la pratique pour le plaisir domine largement : 41% des répondants n’utilisent le vélo que de cette manière, contre 9% pour la pratique purement utilitaire. En centre-ville, les pratiques sont plus diverses : un quart -26%- pour les déplacements utilitaires uniquement et 21% pour le plaisir.



Toujours selon cette étude, en périphérie des villes, on observe une pratique intermédiaire entre les territoires urbains et ruraux : 28% des répondants utilisent uniquement le vélo pour les loisirs, tandis que 13% ne l’utilisent que pour les déplacements utilitaires.



Point important : le tournant de la soixantaine marque un changement dans les habitudes de déplacement qui est plutôt favorable à la pratique régulière du vélo. Ainsi, à 60 ans, 41% des cyclistes augmentent leur pratique du vélo, quand seulement 28 % la diminuent et un petit tiers (30%) maintiennent la même fréquence.



En revanche, personne ou presque (et c’est assez logique) ne se met au vélo après 60 ans s’il n’en faisait pas déjà avant.



Toujours selon cette étude et sans trop de surprise, pour les cyclistes seniors comme pour les non cyclistes, l’insécurité liée à la cohabitation avec le trafic automobile est le premier obstacle perçu à une pratique plus intense ou pour se mettre au vélo !



A ce titre, les seniors cyclistes déclarent se sentir plus en sécurité lorsqu’ils sont sur une voie séparée du trafic automobile : 80% en moyenne. Là encore, c’est logique !



À l’inverse, c’est lorsqu’ils sont sur une voie avec beaucoup de trafic automobile qu’ils sont les moins nombreux à se sentir en sécurité : 4%... Enfin, chez les non cyclistes, le manque de sécurité et notamment la peur des accidents, arrive en tête des freins à la pratique du vélo : 79%.



Comme le souligne Sylvie Landriève, directrice du Forum Vies Mobiles : « partant du constat que les seniors aiment le vélo et qu’il est positif pour l’environnement comme pour leur santé de pratiquer une activité physique régulière, cette étude permet de formuler quelques pistes pour donner les moyens aux séniors de faire plus de vélo ».



Et de préciser : « il s’agit d’abord de sécuriser la pratique des cyclistes en prenant de la place à la voiture et en développant des itinéraires dédiés aux vélos, ensuite d’assurer un apprentissage pour tous avant 60 ans car après c’est trop tard, et enfin, de mieux faire connaitre et tester les vélos électriques et adaptés à cette population qui en ont une image parfois faussée. »



*Cette enquête a été menée à l’échelle de la France métropolitaine auprès de 783 Français âgés entre 60 et 80 ans du 6 au 21 novembre 2023, via le panel en ligne de BVA Xsight. Cet échantillon est composé de 536 personnes – représentatives de la population des seniors en France – , auxquels a été ajouté un échantillon de 247 cyclistes seniors pour consolider les résultats auprès de cette cible particulière.







La rédaction vous conseille < > Fauteuils roulants : ils seront intégralement remboursés dès la fin de l'année Prévention routière : un kit et un simulateur de vieillissement pour renforcer la sécurité des piétons seniors