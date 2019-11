Article publié le 08/11/2019 à 03:26 | Lu 85 fois Seniors : un Pass Navigo à moitié prix en Ile-de-France Bonne nouvelle pour les seniors. En effet, depuis le 1er novembre 2019, Le Pass Navigo est à 37,60 euros par mois au lieu de 75,20 euros pour tous les seniors franciliens de 62 ans et plus, quels que soient leurs revenus.

On le sait, pour les actifs, le Pass Navigo Annuel est payé pour moitié par les employeurs. Désormais, les retraités franciliens peuvent aussi se déplacer à moitié prix en Île-de-France grâce à Navigo Senior (de couleur bleue et noire), disponible depuis le 1er novembre 2019.



Dans la pratique et de manière très prosaïque, leur abonnement à Navigo Annuel passe donc de 75,20 euros à 37,60 euros, une belle économie sur l’année. Cette mesure qui était très attendue est financée par Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun franciliens.



Les conditions d'abonnement à Navigo Senior : ceci est applicable uniquement au forfait Navigo Annuel toutes zones (1-5) et payable par prélèvements mensuels. Il est réservé aux plus de 62 ans résidant en Île-de-France, sans activité professionnelle ou du moins ayant une activité strictement inférieure à un mi-temps, sans autres conditions de ressources.



Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rendre à un guichet services Navigo SNCF ou à un comptoir club RATP ou dans une agence Optile. Pour les non-abonnés à Navigo Annuel, ces derniers doivent aller dans une agence commerciale Navigo (SNCF ou RATP ou Optile) ou à un comptoir club RATP.



À noter que Navigo Senior ne remet pas en cause le forfait Améthyste, accordé aux personnes handicapées et aux retraités non imposables par les Départements franciliens en lien avec Île-de-France Mobilités. Les 2 forfaits cohabitent indépendamment : on est titulaire soit de Navigo Senior, soit d'Améthyste.



Pour ce qui est de Paris intra-muros, rappelons que les Parisiens de 65 ans et plus bénéficient de la gratuité dans les transports, sous certaines conditions.



Avec le Navigo Seniors, Ile-de-France Mobilité espère toucher 130 000 à 150 000 personnes supplémentaires, pour un coût annuel estimé à 40 millions d’euros. Présentée en janvier par Valérie Pécresse, la présidente de la Région Ile-de-France, et initialement annoncée pour le 1er décembre, cette mesure vise selon elle à réparer « une injustice tarifaire : que les retraités payent leur Pass Navigo à 100 % alors que les actifs le paient à 50 % ».



Autre bonne nouvelle : pour la 3e année consécutive, les tarifs de Navigo n'augmenteront pas en 2020. Navigo Annuel restera à 75,20 euros et donc Navigo Senior à 37,60 euros.











