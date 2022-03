Article publié le 24/03/2022 à 01:00 | Lu 66 fois Ergoflix : le spécialiste allemand du fauteuil roulant arrive en France





Forte de sa position de leader sur le marché allemand, l’entreprise Ergoflix, spécialisée dans les fauteuils roulants a décidé de se déployer à Lyon avec la même ambition qui a fait son succès dans son pays d’origine : à savoir, devenir le fournisseur européen le plus performant et durable de produits de mobilité médicale intelligents et esthétiques d'ici 2025.

Créée en octobre 2017, l’entreprise compte aujourd’hui une équipe de 65 personnes. Ses fondateurs, Dennis et David Stadler, sont deux frères convaincus dès le départ « de la réelle valeur sociale d’un fauteuil roulant électrique ».



« Nous savons qu’il y a beaucoup à faire, mais notre vision est claire : augmenter l'accessibilité aux solutions de mobilité et accroître l'indépendance ! » confie Dennis Stadler, PDG d’ergoflix.



Naturellement, avec le vieillissement de la population, l’enjeu est de permettre à tous de continuer à se déplacer autant que faire se peut. En effet, au-delà de la mobilité proprement dite, le fauteuil roulant électrique apporte une partie de la solution à l’isolement des personnes âgées et/ou en situation de handicap.



Dans de très nombreux cas, il s’avère indispensable pour permettre à ces gens-là de poursuivre leurs activités quotidiennes auprès de leur famille et de leurs amis. Pour cela, la marque propose deux modèles de fauteuils roulants électriques pliables : l’ergoflix L et sa version déclinée l’ergoflix L plus qui dispose d’un espace d'assise plus large.



Ces fauteuils se plient en 3 secondes ce qui les rend particulièrement faciles à transporter. Leur moteur, à la fois puissant et silencieux, permet à l’utilisateur de se déplacer sans effort et de franchir avec aisance des pentes allant jusqu’à 12°. Enfin, ces fauteuils offrent un design épuré et compact qui les rend intuitifs et faciles à utiliser dès la première prise en main.



Les fauteuils roulants ergoflix ont passé tous les tests nécessaires pour obtenir le certificat de conformité CERAH. De plus, ils répondent aux normes ISO 7176 pour les fauteuils roulants et sont fabriqués exclusivement à partir de matériaux de qualité.



Les fauteuils ergoflix L / Lplus sont répertoriés sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Ceci signifie qu’une partie du coût peut être remboursée par la Sécurité sociale.



« Que ce soit en Allemagne ou en France, le besoin de nos clients reste le même : nous sommes là pour faciliter leur mobilité, essentielle à leur vie sociale, et nous assurer que leurs déplacements

quotidiens restent simples et confortables » explique Nicolas Bouguereau, Responsable d’ergoflix France.



Maintenant le gros souci en France reste l’inaccessibilité de nombreux lieux dans la plupart des villes du pays. Paris étant le parfait exemple, cité totalement inadaptée au handicap et très peu équipée en « barrier-free » contrairement à de nombreuses villes du nord de l’Europe ou à Singapour par exemple.



Ces fauteuils sont disponibles chez les distributeurs de matériel médical habituels.









