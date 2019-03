Article publié le 07/03/2019 à 02:14 | Lu 75 fois Sea Dates : la croisière s'amuse Disons Demain s’associe à Pullmantur pour proposer une expérience unique aux célibataires seniors : de fait, du 29 mars au 1er avril prochains et au départ de Barcelone (Espagne), les participants qui aiment profiter de la vie vivront un programme qui devrait favoriser les rencontres.

Le site Internet Disons Demain est spécialisé dans les rencontres seniors en ligne. Alors que les croisières à thème sont de plus en plus en vogue (croisière musicale, culturelle, etc.), cette plateforme de rencontres en ligne s’est donc associée avec Pullmantour, tour opérateur, pour organiser une Sea Dates, une croisière visant à favoriser la formation de nouveaux couples.



Cette croisière se tiendra du 29 mars au 1er avril prochain. Le départ s’effectuera de Barcelone (Catalogne), l’une des plus belles villes d’Espagne qui mêle culture, farniente, gastronomie et shopping. Le navire fera ensuite escale à Toulon et Sète.



Cette croisière devrait regrouper des célibataires seniors en provenance de toutes l’Europe indiquent les organisateurs, il n’y aura donc pas que des Français. Différentes activités (dont concerts, yoga, cours de danse, etc.) et excursions sont prévues au programme. A partir de 229 euros.











Dans la même rubrique : < > Voyage à l'étranger : comment réagir en cas d'imprévu ? Le 40ème salon philatélique de Printemps aura lieu à Paris du 14 au 16 mars