CroisiEurope propose deux nouvelles croisières lointaines sur le Gange et l'Amazone Le spécialiste strasbourgeois de la croisière fluviale, CroisiEurope, propose deux nouvelles croisières lointaines d’exception au sein de son très large catalogue : l’une sur le Gange en Inde (12 jours) et l’autre sur l’Amazone au Brésil (16 jours).



De Calcutta jusqu’à Dehli , l’itinéraire de cette croisière propose des escales avec des excursions exceptionnelles : visites de la fascinante Calcutta et de Bénarès, ville sacrée de l’hindouisme, découverte des petits villages authentiques et des fabuleux temples en terres cuites de Kalna.



Découvrir ce pays millénaire sur cette croisière de 12 jours à bord du Ganges Voyager*, splendide bateau 5 ancres d’inspiration coloniale, est une véritable invitation spirituelle au voyage, pleine de sens et de symboles.



Vivre l’Inde depuis ce fleuve sacré pour les hindouistes offre des perspectives uniques sur la vie locale :palais de maharajahs, forteresses infranchissables, citadelles, paysages verdoyants, épices enivrantes, hommes aux turbans chatoyants et femmes en élégants saris.



Un post-programme de 6 jours est proposé avec la visite de 3 sites majeurs au Rajastan : le Palais des vents à Jaipur, la forteresse d’Amber, la ville oubliée de Fatehpur Sikri, sans oublier le resplendissant Taj Mahal.



Quant à la croisière sur l’Amazone , ce circuit de 16 jours se déroulera pendant 13 jours à bord de la Jangada*, bateau 4 ancres, en bois typique, inspiré des radeaux locaux.



De Manaus à Airão Velho, les escales hautes en couleurs offriront au voyageur une expérience authentique en sillonnant la plus grande forêt tropicale du monde sur les eaux du Rio Negro et de l’Amazone.



Lors d’une navigation exceptionnelle le long de ce fleuve mythique, dans l’archipel des Anavilhanas et sur le lac Janauacá, l’observation animalière sera au rendez-vous : dauphins, caïmans, paresseux, singes, aras, capybaras ou loutres géantes.



La rencontre avec les communautés locales sera riche en enseignements, tout comme le parc national de Jau, l’une des régions les plus riches en biodiversité.



Pour parfaire le voyage, de nombreuses conférences seront organisées à bord par un guide naturaliste.

Un pré-programme de 4 jours à Rio de Janeiro est proposé ainsi qu’un post-programme aux chutes d’Iguaçu, impressionnantes cascades entre le Brésil et l’Argentine.



*précisons que ces bateaux n’appartiennent pas à la flotte CroisiEurope. Publié le 18/07/2024 à 04:19 | Lu 275 fois



