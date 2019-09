Article publié le 23/09/2019 à 01:00 | Lu 56 fois Préparer la retraite pour les seniors grâce à la Scpi Vous êtes seniors et vous souhaitez placer votre argent dans un placement rentable et sécurisé pour avoir un complément de retraite mais vous n’avez pas encore trouvé la formule idéale. Vous hésitez à choisir entre les différents placements présents sur le marché puisque certains sont sécurisés mais à rendement réduits d’autres sont rentables mais peu sécurisés ?





Comprendre le fonctionnement des SCPI

La Scpi, société civile de placement immobilier est un véhicule de placement immobilier qui a vocation de collecter des fonds auprès des particuliers et des entreprises en vue de les investir dans un patrimoine immobilier locatif.



Il s’agit aussi d’une société agréée et contrôlée par l’Autorité des marchés financiers. L’investisseur peut choisir de placer son argent dans différents types de biens immobiliers tels que les bureaux et commerces, locaux d’activité ou encore dans des biens résidentiels (habitations).



La Scpi propose un investissement en immobilier locatif diversifié sur plusieurs biens, le risque de non-paiement d’un locataire sera donc mutualisé entre plusieurs locataires et sur plusieurs biens.



En termes de rendement, le placement en Scpi permet de réaliser une rentabilité supérieure à plusieurs solutions d’investissement telles que l’épargne via livret A, les actions et les obligations. En effet, la Scpi affiche des performances autours de 4 à 7%. Pour plus de précision, au 31 décembre 2018, le taux de rendement moyen des Scpi de rendement s’affichait à 4.4%.



La gestion de la Scpi est déléguée à une société spécialisée. Celle –ci se charge de la sélection, l’acquisition, l’entretien et la mise en location en location des biens immobiliers de la Scpi.



« Investir en Société civile de placement immobilier est une solution qui réunit le meilleur couple rendement – risque. Pour assurer un niveau de vie convenable une fois à la retraite, la Scpi est la formule idéale qui vous faut puisqu’elle est accessible à faible ticket d’entrée, elle est rentable et sans aucun souci de gestion, c’est donc la solution qui vous assure un revenu complémentaire conséquent » indique Benoît Yerle, conseiller en gestion de patrimoine chez Portail-SCPI.fr.



Préparer la retraite via le placement en pierre papier

La baisse du niveau de vie inquiète beaucoup les français quelque soit leur âge ou leur statut, jeune, étudiants, employé ou même senior. Pour ce, la majorité d’entre eux trouve qu’il est indispensable de se constituer une épargne ou un complément de retraite.



Ainsi, nous vous proposons de découvrir les performances de quelques Scpi aux cours des deux dernières années :

· Scpi Corum XL : « performance en 2017 : 6.58%, performance en 2018 : 7.91% »

· Scpi Corum Origin : « performance en 2017 : 6.45%, performance en 2018 : 7.28% »

· Scpi Epargne pierre : « performance en 2017 : 5.97%, performance en 2018 : 5.97% »

· Scpi Interpierre France: «performance en 2017 : 5.26%, performance en 2018 : 5.26% »

· Scpi Pierval Santé : « performance en 2017 : 5.05%, performance en 2018 : 5.05% »



« Rien d’étonnant, donc, à ce que ces Scpi réalisent de plus en plus de succès. Nous pouvons citer l’exemple de



Comment souscrire à des parts de Scpi quand on est senior ?

Le marché des Scpi compte actuellement près de 180 Scpi. Elles diffèrent selon leur type ou leur objectif. En effet, la Scpi peut être de nature fiscale, il s’agit généralement d’une Scpi résidentielle telles que la Scpi Pinel, Malraux, déficit foncier.



Ces dernières sont destinées généralement aux investisseurs souhaitant réduire leur assiette fiscale, ou une Scpi de rendement dont l’objectif principal étant la réalisation d’un meilleur taux de rendement. Ici, on parle d’une Scpi d’entreprise qui choisit d’investir dans les bureaux, commerces, entrepôt, locaux d’activité…etc. Le choix se fait selon l’objectif recherché soit la réduction de l’assiette imposable soit le rendement.



« Au lieu de choisir seul, nos conseillers en gestions de patrimoine disponibles sur le site



Quelques informations et recommandations

Avant d’opter pour un investissement en pierre papier faites vous conseiller par un spécialiste en gestion de patrimoine afin de concrétiser un placement convenable à votre situation patrimonial et à vos objectifs. Il est aussi important de souligner que le placement en Scpi préconise une durée minimale de 8 ans.



