Article publié le 02/12/2021 à 09:39 | Lu 224 fois Les ainés face aux risques de chutes : un risque largement sous-estimé !





Pour sensibiliser les Français et notamment les personnes âgées aux risques inhérents aux chutes, l’association Assurance Prévention dévoile les résultats de son étude* « Les seniors face au risque de chute ». Résultat-clé : seuls 17% des sondés savent que les chutes au domicile représentent la première cause de mortalité accidentelle. Et si la moitié reconnait avoir déjà chuté chez eux, seuls 16% ont aménagé leur logement pour prévenir ce risque. Pourtant, des solutions simples permettent de réduire sa survenance.

Rappelons que les chutes restent les premières causes de morts accidentelles en France et touchent particulièrement les ainés. Ainsi, chaque année, près de 10.000 personnes de 65 ans et plus décèdent des suites d'une chute.



Ces chutes sont également, on le sait, à l’origine de nombreux handicaps et accélèrent la perte d’autonomie. Agir sur ce phénomène est un véritable enjeu de santé publique pour favoriser un vieillissement au domicile en bonne santé.



La moitié des plus de 65 ans a déjà chuté à domicile et un quart en a été victime plus d’une fois... Il faut savoir que 60% des chutes ont lieu à l’intérieur et près de la moitié (48%) aux abords du foyer (cour, jardin, garage…). A l’intérieur du logement, certains endroits apparaissent bien sûr, particulièrement risqués notamment les lieux de passage tels que les escaliers (24 %) ou le salon / salle à manger (16%).



Deux causes principales expliquent ces chutes : le fait de glisser sur le sol pour 44% des sondées et de trébucher dans 38% des cas. La chute d’une échelle concerne seulement un senior sur dix et la chute consécutive à un malaise également. Il faut aussi savoir que dans 19% des cas, la chute a nécessité un passage aux urgences, un alitement dans 11% des cas et dans 10% des cas, une hospitalisation ou une opération.



Toujours selon cette étude, seuls 17% des ainés ont conscience que les chutes au domicile représentent la première cause de mortalité accidentelle ! Par ailleurs, l’expérience d’une chute au domicile peine à se traduire par une prise de conscience du risque. En effet, si 47% se disent inquiets à l’idée du risque de chute (59% chez les plus de 75 ans), l’expérience personnelle d’une chute ne fait progresser la conscience de ce risque que de 5 points (52%).



Il semble cependant que la récurrence des chutes pousse à s’intéresser à ce danger : alors qu’à peine plus d’un quart des seniors interrogés (26%) s’est déjà renseigné sur le risque de chute à son domicile, c’est le cas pour près du tiers (32%) de ceux qui ont déjà chuté. Cette donnée s’élève à 45% lorsque l’expérience a été vécue plusieurs fois.



Malgré l’importance du risque de chute, seuls 16% des ainés ont aménagé leur logement pour le prévenir. Un chiffre qui grimpe à 20% auprès des personnes âgées de 75 ans et plus et à 21% lorsqu’on a déjà été victime d’une chute. Par ailleurs, un quart indique envisager des aménagements, alors que 59% n’y pensent pas pour le moment.



Sans trop de surprise, les aménagements effectués concernent l’intérieur de la douche, de la baignoire ou des WC pour faciliter l’appui ou le mouvement (61%). Les techniques simples pour éviter les chutes au quotidien comme l’amélioration de l’éclairage, la facilitation de la circulation dans la maison ou l’adaptation des revêtements de sols restent moins fréquentes, alors qu’elles sont simples et peu onéreuses.



Chaque année, à l’occasion de la journée Prev’Attitude, les assureurs se mobilisent pour sensibiliser les Français aux accidents de la vie courante. Cette année, la journée met l’accent sur le risque de chute des seniors. Aussi, depuis le 1er décembre, une campagne digitale informe les seniors et leurs aidants sur ce risque et délivre des conseils simples pour aménager son domicile et adopter la bonne attitude afin de l’éviter au quotidien.



*Etude Assurance Prévention réalisée par l’Ifop en ligne du 2 au 9 novembre 2021, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 65 ans et plus.











Dans la même rubrique < > Le Mans : un calendrier senior singulier, original et débordant de vie Être vieux en France : combien ça coûte ?