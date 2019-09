Article publié le 26/09/2019 à 01:49 | Lu 89 fois Lauréat concours Villes Amies des Ainés 2019 : Votre second souffle à Rezé Dans le cadre du concours Villes Amies des Ainés 2019, dix projets (sur 78 candidatures) ont retenu l'attention du jury. Parmi eux, Votre second souffle à Rezé (44) qui est un service d’accompagnement et de relais pour les aidants. Détails.

Objectifs

Conseiller sur les champs de la perte d’autonomie, du soutien à domicile et des aides au répit. Accompagner les aidants familiaux : information, conseils, orientation, coordination. Encourager et mettre en œuvre des initiatives diversifiées d’aide au répit et de prévention de l’épuisement. Proposer des services de relais et des prestations de suppléance à domicile souples et à la carte. S’inscrire en partenariat et en complémentarité des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.



Pratique

Réaliser une enquête professionnelle et mener une étude de terrain. Constituer un réseau de partenaires et institutionnels. Définir le projet et élaborer un plan d’actions. Choisir un terrain d’expérimentation. Créer une association pour porter l’action. Rencontrer les professionnels du milieu.



De 2016 à 2017, une enquête professionnelle et une étude de terrain pour cibler et confirmer les besoins à domicile des proches aidants ont été menées. De novembre 2017 jusqu’à ce jour, le réseau partenarial et institutionnel est renforcé en continu.



De mars à juillet 2018, un accompagnement spécifique par les ECOSSOLIES (réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire) a été réalisé pour passer de l’idée au projet et définir le statut juridique le plus adapté ainsi que le plan d’action.



En juin 2018, Nantes Métropole et les élus ont choisi un territoire d’expérimentation pour démarrer l’offre de service en 2019 sur la métropole nantaise : Rezé, en tant que Ville Amie des Aînés, est choisie. A la suite de cette décision, l’association « Votre second souffle » est créée en septembre 2018 pour porter le projet.



En janvier 2019, l’association obtient l’agrément départemental Service à la Personne. De février à mars, une rencontre a eu lieu avec des professionnels du territoire Rezéen pour créer un lien et instaurer une complémentarité au niveau des services proposés. L’expérimentation a démarré à Rezé, ainsi que Les Sorinières en avril.



Il est prévu pour le second semestre d’étendre l’expérimentation sur le territoire Sud Loire avec des acteurs locaux.



Cette solution souple et à la carte fonctionne si elle est dédiée aux aidants, tout comme les Services d’aide et de soins à domicile sont dédiés aux personnes aidées. Il y a ainsi une réelle complémentarité entre ces acteurs du mieux vieillir chez soi. Être spécialisé sur un public et une offre claire améliore la lisibilité et la complémentarité du service.



Pour que ce service de répit dédié aux aidants se pérennise, il doit agir sur un territoire étendu, le département, afin de couvrir l’ensemble des zones rurales et urbaines et proposer une offre de service harmonisée pour tous.



L’action, en phase d’expérimentation jusqu’en avril 2020, répond aujourd’hui à un besoin évident des familles qui sollicitent l’association. Celle-ci vient compléter les dispositifs existants. Un plan de développement pluriannuel est établi en parallèle du lancement de l’activité afin d’assurer la montée en charge du service et d’ajuster les fonctionnements du service : communication, conventions de partenariat, frais des gestion, aides à la solvabilisation des aidants-aidés, etc. Il est prévu en 2020 de créer deux postes : un coordinateur de service et un gestionnaire administratif.











Dans la même rubrique : < > Lauréat concours Villes Amies des Ainés 2019 : Ohana Family à la Martinique A Cambrai, on "prête" les chiens aux personnes âgées