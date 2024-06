Klesia : s'engager en faveur des seniors, les lauréats du Prix "S'engager pour l'intérêt général" Le 19 juin dernier, la complémentaire santé, prévoyance et retraite Klesia a dévoilé les lauréats de son prix « S’engager pour l’intérêt général » qui met en lumière et récompense les initiatives en faveur des seniors : il s’adresse aux structures de l’économie sociale et solidaire qui favorisent le lien social des aînés via des actions privilégiant leur inclusion sociale et sociétale. Voici donc les vainqueurs.







Ville à joie, lauréate du prix « S’engager pour l’intérêt général »

Redonner vie aux villages français et favoriser le lien social, notamment des aînés, telle est la mission de Ville à joie.



Dans la pratique, Ville à joie ramène au sein des villages de moins de mille habitants, des services de santé, des services publics et numériques, des commerces… Comment ? Grâce à l’organisation de fêtes de village itinérantes.



Pour ce faire, des équipes de jeunes salariés sont formés pour organiser, communiquer et animer ces évènements dans les villages. Ils travaillent de concert à l'échelle des communautés de communes et des pôles d’équilibre territorial rural.



220 événements ont été organisés en 2023 pour 8.000 bénéficiaires. En 2024, 350 événements devraient être organisés dans plus de 17 départements.







Coup de cœur des réseaux sociaux : Globe Conteur et son projet LeCollecton

Fondé en 2017, Globe Conteur agit pour la transmission d’histoires de vies, la sauvegarde collective de la mémoire dans les territoires et la création de ponts entre les générations.



Globe Conteur s'est associé à d'autres acteurs régionaux pour créer LeCollecton, une plateforme citoyenne digitale d'animation de communautés et de valorisation des territoires autour des récits de vie de leurs habitants, et notamment ceux des seniors, recueillis bénévolement par les « collecteurs d’histoire.



Les collecteurs déposent l’histoire des témoins avec leur consentement sur une carte intégrée sur la plateforme digitale et aujourd’hui composée de 750 histoires.



