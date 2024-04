La situation financière des EHPADS publics inquiète

Les EHPAD publics français sont confrontés à une équation financière complexe : des coûts d'exploitation en hausse constante, exacerbés par les exigences accrues en matière de qualité et de sécurité des soins, et des financements qui peinent à suivre cette inflation. Une situation inquiétante qui met en lumière les difficultés structurelles auxquelles le secteur est confronté, notamment le manque criant de ressources humaines et matérielles.



La Fondation Hospitalière de France tire la sonnette d'alarme : si aucune mesure corrective n'est rapidement mise en œuvre, certains EHPAD pourraient se retrouver dans l'incapacité de fournir les soins nécessaires ou, pire encore, être contraints à la fermeture. Cette perspective est d'autant plus alarmante que la population française vieillit et que la demande pour ce type d'établissement ne cesse de croître.



Le déficit financier des EHPAD publics n'est pas seulement un problème comptable ; il révèle une réalité plus profonde : celle d' une société qui doit repenser son modèle de prise en charge des personnes âgées . La Fondation Hospitalière de France appelle donc à un engagement fort des pouvoirs publics pour garantir l'accès aux soins pour tous et assurer la dignité des personnes âgées.



Dans ce contexte tendu, où chaque centime compte, il devient urgent d'explorer toutes les pistes possibles – qu'il s'agisse d'une augmentation du financement public, d'une optimisation des dépenses ou encore d'une réforme globale du système – afin d'assurer un avenir stable et sécurisé aux EHPAD publics français.