Passer sa retraite à l'Île Maurice : informations et opportunités De nombreux retraités français envisagent de quitter la France, souvent jugée trop chère ou trop dangereuse pour aller s’installer à l’étranger. Et parmi les destinations envisagées… L’Île Maurice. A ce titre, une mission officielle mauricienne va organiser du 21 au 31 mai 2024, une grande tournée à Nice et Paris pour informer les seniors qui envisagent de passer leur retraite au soleil.

On le sait, au même titre que le Maroc ou la Thaïlande, l’Île Maurice (environ 12h de vol au départ de Paris) est une destination très prisée par les seniors français , pour son climat tropical et ses magnifiques plages mais pas seulement...



En effet, cette île paradisiaque offre une « politique d’immigration » tournée vers les retraités et les investisseurs étranger .



L’Île Maurice, depuis déjà de nombreuses années, attire les Français, puisque parmi les retraités étrangers résidant à Maurice, près de la moitié (48%) sont Français !



De fait, pour les francophones, les facilités sont nombreuses puisque les Mauriciens sont bilingues, voire même, bien souvent trilingues, l’anglais et le français étant les langues les plus parlées avec le créole.



Sans compter que le système juridique mauricien est basé sur le Code Civil Napoléon.



La stabilité politique de l’Île, sa sécurité (ce qui manque de plus en plus dans l’Hexagone même dans les campagnes) et bien sûr, son art de vivre sont des ingrédients essentiels à l’envie de partir…



L’Île Maurice accueille notamment des personnes âgées qui recherchent un niveau satisfaisant d’établissements de soins de santé tout en leur fournissant un environnement confortable pour rester.



Avantages pour les seniors qui souhaitent vivre leur retraite sur l’île Maurice :

Tout d’abord, Maurice propose un « retirement permit » ou « permis retraite » destiné aux individus âgés de 50 ans et plus , qui ne sont pas citoyens du pays. Ce permis dispose d’une validité de dix ans et peut être renouvelé. Les personnes à leur charge sont également éligibles pour bénéficier d'un permis de résidence de même durée.



Précisons aussi que les conditions régissant le permis de résidence destiné aux retraités ont été assouplies. En effet, les retraités non-citoyens ne sont plus obligés d'ouvrir un compte bancaire dans une banque mauricienne .



À la place, le demandeur devra simplement fournir un relevé bancaire certifié de son pays d'origine ou de résidence, attestant d'un montant minimum de 18 000 dollars ou d’un revenu minimum garanti de 1.500 dollars par mois.



Soulignons aussi qu’il est également possible d'obtenir un permis de résidence en acquérant l'une des unités résidentielles spécialement conçues pour les seniors dans le cadre du schéma de développement immobilier « Property Development Scheme for Senior Living », sans qu'un investissement minimal soit exigé.



En dehors de ce programme, l'obtention du permis de résidence nécessite un investissement minimum de 375 000 dollars dans un bien immobilier à Maurice.



En outre, à court terme, pour se familiariser avec la vie mauricienne, les seniors ont la possibilité de demander un visa premium d'une durée initiale de 6 mois à 1 an, renouvelable .

