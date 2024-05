39 77 : la plateforme de signalement des maltraitances d'une personne âgée Que vous soyez une victime, un membre de l'entourage ou un soignant, il vous est possible de déclarer toute situation de négligence, de violence ou d'abus affectant une personne âgée en composant le 39 77.

le 39 77 est un service d'écoute sans frais, destiné à soutenir les individus en quête de renseignements ou d'appui , que ce soit au niveau local ou national.





Qui est habilité à solliciter le 39 77 ?



Toute personne âgée ou handicapée, confrontée à de la maltraitance, ainsi que les témoins ou les aidants d'individus en situation de vulnérabilité, sont encouragés à prendre contact. Les professionnels observant des cas de maltraitance envers des personnes fragiles sont également concernés .



L'anonymat est préservé pour les appelants qui le désirent, avec la possibilité d'utiliser un pseudonyme ou de refuser un rappel.





Pour joindre le 39 77, divers moyens sont mis à disposition :

les appels téléphoniques, sans frais, sont possibles du lundi au vendredi de 9h à 19h, ainsi que les weekends de 9h à 13h et de 14h à 19h.

Un formulaire de contact, une adresse électronique et postale offrent des alternatives pour solliciter le 39 77 et obtenir un retour, si souhaité. Les personnes sourdes ou malentendantes ont la possibilité de communiquer avec le 39 77 via un ordinateur en se rendant sur le site web dédié. Lors de ces échanges, différentes options sont proposées : la transcription instantanée de la parole, la visio-interprétation en Langue des signes françaises ou encore le visio-codage en Langue française parlée complétée.



Une fois les informations nécessaires à la gestion de la situation récoltées, le 39 77 fait le lien avec le service départemental adéquat, qui pourra alors intervenir et reprendre contact avec la personne concernée, selon son désir.





Quels sont les signaux d'alerte ?



Le 39 77 énumère divers symptômes pouvant indiquer une situation de vulnérabilité à surveiller :

La maltraitance physique se manifeste par des signes tels que la perte de poids, le manque d'hygiène, ou encore des blessures inexpliquées.

Sur le plan psychologique, un comportement marqué par la peur, des pensées sombres ou un sentiment d'abandon peut révéler une maltraitance.

Les indices de maltraitance financière comprennent des retraits d'argent inhabituels ou la disparition d'objets de valeur.

La maltraitance médicamenteuse se caractérise par des retards de soins ou des traitements inappropriés.

Les signes de négligence englobent un traitement impersonnel et un manque d'attention.

L'atteinte à la liberté se traduit par le non-respect des choix personnels ou des restrictions de déplacements ou de visites.



