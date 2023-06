Comment réduire ses impôts grâce au plan épargne retraite ? Préparer sa retraite est une étape importante ! Il est alors crucial de trouver des moyens efficaces d'épargner de l'argent et réduire ses impôts sur le revenu. L’avantage du plan épargne retraite (PER) permet de faire les deux à la fois. Il permet de bénéficier d’avantages fiscaux qui aident les contribuables à économiser tout en épargnant pour leur future retraite. Mais il n’est pas toujours facile de comprendre comment fonctionne le PER et comment l'utiliser pour maximiser ses avantages fiscaux.









Qu’entend-on par plan épargne retraite ?



Le PER permet de cotiser dans un compte d'épargne spécifique au sein d’une banque ou d’une compagnie d'assurance.



L’épargne est investie dans de nombreux produits financiers :

Obligations d’Etat

Obligations d’entreprises

Fonds communs de placement que l’on appelle également unités de compte

Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) ou Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI)

Actions

Ces investissements génèrent des rendements, calculables via un



Enfin, celui-ci est entièrement financé par le titulaire du compte. Cela signifie que vous avez un contrôle total sur vos investissements et pouvez choisir votre propre niveau de contribution au cours de votre vie active tout en bénéficiant d'avantages fiscaux significatifs. Commençons par une explication simple du plan épargne retraite. Il s’agit d’un régime d'épargne collectif, créé en France par la loi Pacte du 22 mai 2019, dont l’objectif est d’aider les salariés et les travailleurs indépendants à économiser de l'argent pour leur future retraite.Le PER permet de cotiser dans un compte d'épargne spécifique au sein d’une banque ou d’une compagnie d'assurance.Ces investissements génèrent des rendements, calculables via un simulateur PER , qui sont automatiquement réinvestis dans le PER, ce qui augmente au fur et à mesure sa valeur totale.Enfin, celui-ci est entièrement financé par le titulaire du compte. Cela signifie que vous avez un contrôle total sur vos investissements et pouvez choisir votre propre niveau de contribution au cours de votre vie active tout en bénéficiant d'avantages fiscaux significatifs.

De quels avantages allez-vous bénéficier avec le plan épargne retraite Le plan épargne retraite présente de multiples avantages pour les personnes qui souhaitent préparer leur retraite.



D’abord, les avantages fiscaux. En effet, les versements réalisés sur ce compte sont déductibles du revenu imposable de l’année en cours.



Mais n’oubliez pas que ces montants ne doivent pas dépasser des plafonds précis et varient en fonction du PER. Les intérêts générés sont également exonérés d’impôt sur le revenu jusqu’à leur retrait.



Ensuite, les choix d’investissement sont très variés. En effet, vous pouvez choisir vos options parmi un panel très large, selon vos objectifs et le niveau de risque que souhaitez prendre.



De plus, le système de versement est très souple. Vous avez en effet le choix entre des versements ponctuels ou réguliers selon vos capacités.



Enfin, le PER permet des consolider plus régimes de retraite. Cela permet de simplifier la gestion de votre épargne.

Le plan épargne retraite : comment fonctionne-t-il ? Le plan épargne retraite est un produit d'épargne à long terme conçu pour la préparation de la retraite.

Son fonctionnement est simple :

Souscription auprès d’un établissement financier Choix du PER : individuel pour tous, collectif proposé par l’employeur aux salariés et obligatoire pour les fonctionnaires Versements : récurrents ou ponctuels Choix des supports : obligations, actions, fonds communs de placement, SCPI, OPCI Gestion et suivi du PER : personnellement ou par délégation à un conseiller Retraite : rentre viagère ou capital (partiel ou complet)



Le fonctionnement du PER dépend de plusieurs facteurs :

Les limites de cotisation : Les cotisations dépendent des plafonds annuels qui varient selon le revenu et l’âge.

Les risques des options d'investissement : L’épargne placée sur le compte PER peut être investie dans de nombreux produits financiers dont les risques et les rendements varient.

La fiscalité : plus un individu verse d’argent sur son compte PER, plus il réduit sa charge fiscale pour l'année en cours. Néanmoins, au moment de sa retraite, il sera de nouveau imposé.

Le plan épargne retraite : c’est pour qui ?



Parmi cette population, nous pouvons distinguer trois catégories de population :

Les salariés du privé et du public

Les travailleurs indépendants : entrepreneurs individuels, professions libérales, artisans, etc.

Les fonctionnaires et agents publics

Les épargnants détenant déjà d’anciens plan d’épargne tels que le contrat Madelin ou le PERP



Alors, si vous souhaitez réduire vos impôts tout en consolidant votre patrimoine, optez pour un plan épargne retraite ! Toute personne majeure et qui n’a pas encore atteint l’âge de la retraite peut ouvrir un plan épargne retraite.Alors, si vous souhaitez réduire vos impôts tout en consolidant votre patrimoine, optez pour un plan épargne retraite !

Article publié le 19/06/2023 à 04:02 | Lu 345 fois



