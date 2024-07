Retraite : ces 4 augmentations de pension à noter dans vos agendas Face à l'inflation galopante, plusieurs mesures économiques ont été prises par le gouvernement et les partenaires sociaux ces dernières années, pour préserver au mieux le pouvoir d'achat des quelques 14 millions de retraités français. De nouveaux ajustements devraient intervenir dans les mois à venir. On fait le point.





1) Automne : Hausse des petites pensions de retraite En avril 2023, la réforme des retraites promue par le gouvernement d'Elisabeth Borne avait prévu une augmentation des petites pensions, tant pour les futurs que pour les actuels retraités. Cette hausse, confirmée par le directeur de la CNAV Renaud Villard, concernait ceux ayant une carrière complète et au moins 120 trimestres cotisés, soit 1,7 million de personnes. Cette revalorisation, qui peut atteindre jusqu'à 100 euros brut, doit s'étaler jusqu'à l'automne 2024.

2) Novembre 2024 : Revalorisation des pensions Agirc-Arrco Chaque année, l'Agirc-Arrco revalorise les pensions complémentaires de retraite des cadres et assimilés. Les partenaires sociaux, indexant cette hausse sur l'inflation, avaient concédé une augmentation de 4,9% en 2023. Ils ont en outre établi un mécanisme de calcul pour les hausses de 2024 à 2026, plafonnées à 0,4% en dessous de l'inflation. En juin, l'Insee a annoncé une inflation de 2,1%, suggérant une possible augmentation de 1,7% des pensions complémentaires, sous réserve de stabilité. Les partenaires sociaux disposent maintenant d'une marge de manœuvre de 0,2% pour ajuster cette revalorisation.



Les bénéficiaires hors Agirc-Arrco seront aussi concernés par des hausses de pensions, généralement effectives dès janvier ou février, avec un rattrapage au 1er janvier. Par exemple, la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) a connu une augmentation de 6,8% en février 2024 et devrait être à nouveau revalorisée début 2025.

3) Début 2025 : Augmentation des pensions de base



Cette revalorisation devrait affecter tous les retraités, y compris ceux affiliés au :

régime général (Cnav),

régime de la mutualité sociale agricole (MSA),

régimes de la fonction publique (SRE, CNRACL, FSPOEIE),

Sécurité sociale des indépendants (SSI),

régimes des professions libérales (CnavPL). Selon le code de la sécurité sociale, les retraites sont ajustées chaque 1er janvier, basées sur l'inflation. L'année précédente, les retraités du régime de base ont bénéficié d'une augmentation de 5,3%. Il faudra attendre la fin de l'année pour déterminer le montant précis de la hausse. Bien que le gouvernement puisse décider de sous-indexer ou de geler les retraites, le contexte politique laisse présager une probable augmentation.Cette revalorisation devrait affecter tous les retraités, y compris ceux affiliés au :

4) Début 2025 : Revalorisation des minimas sociaux liés à la retraite Cette augmentation des pensions de retraite concerne celle de divers minimas sociaux. Ainsi, l'Aspa -allocation de solidarité aux personnes âgées, a connu une hausse de 5,3%, atteignant au maximum 1012 euros, tandis que le minimum de la pension de réversion a été ajusté à 306 euros brut. Une nouvelle revalorisation est donc là encore attendue pour le début de l'année prochaine.



