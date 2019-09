Article publié le 03/09/2019 à 01:00 | Lu 104 fois Bonjoursenior.fr : un portail dédié aux problématiques des personnes âgées Bonjoursenior.fr est une nouvelle plateforme Internet qui se propose d’assurer la liaison entre les seniors connectés (les fameux « silver surfers ») et cette nouvelle offre de produits et services destinée aux ainés, disponible en ligne mais pas toujours facile à appréhender.

« Étant moi-même confronté à la situation d’aidant familial, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas les informations et les services dont j’avais besoin sur internet pour pouvoir aider mon proche. C’est en partant de ce constat que nous avons créé le site Bonjoursenior.fr afin de permettre à chacun de trouver les réponses à ses demandes et questions » indique Marc Waller, président associé de cette jeune entreprise.



Plus concrètement, ce portail propose un large catalogue de produits et services dédiés à l’autonomie et aux questions liées à l’âge. Vous y trouverez également, des guides pratiques, de l’actu, une possibilité de comparer les prix ainsi qu’un accompagnement personnalisé du projet de chacun.



« L’objectif est de créer une véritable passerelle entre les seniors connectés et les dernières innovations en matière de Silver Économie » assurent les responsables de ce site web. Et de poursuivre : « Qualitative avant tout, notre démarche s’attache à bien cerner la demande et les besoins du senior. Notre équipe a vocation à accompagner et à proposer le produit ou service adapté au demandeur tout en lui permettant de comparer les coûts ».



Habitat et sécurité, santé et vie pratique, aide à domicile, assurances et crédits, retraites et patrimoine et logements spécialisés, le site se propose de regrouper toutes ces grandes thématiques du marché des seniors. Conforme à la nouvelle législation du RGPD, le client décide s’il souhaite être mis en relation mais aussi comment, quand et par combien de fournisseurs il désire être recontacté.



www.bonjoursenior.fr











