5 raisons de souscrire un service de téléassistance À partir d’un certain âge, l’isolement est une réalité pour bon nombre de seniors. En France, 2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis. Pour garantir leur sécurité, le service de téléassistance s’avère être un excellent choix. Votre parent vit seul et vous avez peur qu’il tombe et qu’il ne puisse pas prévenir quelqu’un qui pourrait l’aider ? Voici 5 raisons de souscrire un service de téléassistance.







Publi-rédactionnel Conserver l’indépendance

D’après une



Le but ? Leur permettre de recevoir les soins nécessaires tout en bénéficiant de leur autonomie. Fort d’une expérience de 35 ans dans le domaine de téléassistance,



La rapidité des secours

Avec l’âge, la santé commence à se fragiliser. La chute représente le premier danger pour les seniors et les personnes en situation de handicap. En cas de situation critique, chaque minute compte. Les dispositifs de téléassistance sont conçus pour être facilement activés.



C’est sur ce constat que, Filien a développé ses services de téléassistance. La prise en charge des appels de téléassistance est inférieure à 30 secondes. Résultat ? Une gestion rapide des situations d’urgence (crise d’angoisse, chute à domicile, etc.).



Un accompagnement au quotidien

La téléassistance ne se limite pas seulement à l'assistance en cas d'urgence, elle offre également un accompagnement au quotidien pour faciliter la vie des personnes bénéficiaires. Les services de téléassistance Filien proposent une variété d'aides et de soutiens.



Il peut s'agir de rappels pour la prise de médicaments ou même de conseils pour maintenir une vie active et sociale. Ainsi, en parlant à un conseiller régulièrement, les séniors peuvent lutter contre l’isolement social



Des solutions sur-mesure

En téléassistance, vous avez un large choix d’équipements. Médaillon, bracelet alarme ou téléphone… En quelques secondes seulement, l’abonné entre en contact avec son opérateur de téléassistance.



Les risques de décès sont ainsi limités parce que les secours arrivent à temps. Gage de confiance, Filien est la filiale du premier réseau associatif de services à la personne en France.



Elle détient la certification NF Service « téléassistance au domicile et met à votre disposition plusieurs solutions :

• Filien Mobilité : ce service de téléassistance mobile est dédié aux seniors qui souhaitent se déplacer en toute autonomie. Doté de la fonction de géolocalisation, il sécurise l’abonné partout.

• Filien Connect : avec ou sans Box Internet, vous bénéficiez du service Filien Connect. Cette solution intègre une carte SIM dans le boîtier, assurant une connexion au réseau GSM.

• Filien Habita t : grâce à cette solution discrète dédiée aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, le domicile de l’abonné est équipé en fonction de ses besoins.



En plus, il est tout à fait possible de souscrire à d’autres options complémentaires comme le détecteur de chute. En optant pour les services Filien, vous profitez de solutions sur mesure.



Un service accessible 7j/7 et 24h/24

La téléassistance offre une tranquillité d'esprit, non seulement pour les personnes bénéficiaires, mais aussi pour leurs proches.



Savoir qu'un système de surveillance est en place et qu'une assistance technique est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 apaise les inquiétudes des familles.



Que ce soit en journée, la nuit, ou pendant les jours fériés, les services Filien assurent aux bénéficiaires une prise en charge immédiate.



En somme, les services de téléassistance s’avèrent être une parfaite solution pour veiller sur le bien-être des seniors et des personnes en situation de handicap tout en préservant leur intimité. D’après une étude réalisée par l’Ifop et Sociovision, 85 % des Français interrogés souhaitent vieillir à domicile. Ils souhaitent conserver autant que possible leur indépendance. C’est pourquoi un service de téléassistance s’avère être un excellent choix.Le but ? Leur permettre de recevoir les soins nécessaires tout en bénéficiant de leur autonomie. Fort d’une expérience de 35 ans dans le domaine de téléassistance, Filien favorise le maintien à domicile des seniors et des personnes en situation de handicap. Leur leitmotiv ? L’humain avant tout !Avec l’âge, la santé commence à se fragiliser. La chute représente le premier danger pour les seniors et les personnes en situation de handicap. En cas de situation critique, chaque minute compte. Les dispositifs de téléassistance sont conçus pour être facilement activés.C’est sur ce constat que, Filien a développé ses services de téléassistance. La prise en charge des appels de téléassistance est inférieure à 30 secondes. Résultat ? Une gestion rapide des situations d’urgence (crise d’angoisse, chute à domicile, etc.).La téléassistance ne se limite pas seulement à l'assistance en cas d'urgence, elle offre également un accompagnement au quotidien pour faciliter la vie des personnes bénéficiaires. Les services de téléassistance Filien proposent une variété d'aides et de soutiens.Il peut s'agir de rappels pour la prise de médicaments ou même de conseils pour maintenir une vie active et sociale. Ainsi, en parlant à un conseiller régulièrement, les séniors peuvent lutter contre l’isolement socialEn téléassistance, vous avez un large choix d’équipements. Médaillon, bracelet alarme ou téléphone… En quelques secondes seulement, l’abonné entre en contact avec son opérateur de téléassistance.Les risques de décès sont ainsi limités parce que les secours arrivent à temps. Gage de confiance, Filien est la filiale du premier réseau associatif de services à la personne en France.: ce service de téléassistance mobile est dédié aux seniors qui souhaitent se déplacer en toute autonomie. Doté de la fonction de géolocalisation, il sécurise l’abonné partout.: avec ou sans Box Internet, vous bénéficiez du service Filien Connect. Cette solution intègre une carte SIM dans le boîtier, assurant une connexion au réseau GSM.t : grâce à cette solution discrète dédiée aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, le domicile de l’abonné est équipé en fonction de ses besoins.En plus, il est tout à fait possible de souscrire à d’autres options complémentaires comme le détecteur de chute. En optant pour les services Filien, vous profitez de solutions sur mesure.La téléassistance offre une tranquillité d'esprit, non seulement pour les personnes bénéficiaires, mais aussi pour leurs proches.Savoir qu'un système de surveillance est en place et qu'une assistance technique est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 apaise les inquiétudes des familles.Que ce soit en journée, la nuit, ou pendant les jours fériés, les services Filien assurent aux bénéficiaires une prise en charge immédiate.En somme, les services de téléassistance s’avèrent être une parfaite solution pour veiller sur le bien-être des seniors et des personnes en situation de handicap tout en préservant leur intimité.

Article publié le 24/11/2023 à 01:00 | Lu 109 fois



Dans la même rubrique < > Un premier guide sur les médecines complémentaires pour les salariés-aidants Marseille : Le Lien Automonie, start-up dans l'accompagnement des aidants et de leurs ainés