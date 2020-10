Article publié le 20/10/2020 à 01:00 | Lu 47 fois Vaccin antigrippe 2020 : une situation extrêmement tendue et des moyens dérisoires





En 3 jours, les Pharmacies Lafayette ont dispensé en vaccins l'équivalent de 51% des volumes facturés l'année dernière et déjà réalisé 28% des actes qu'ils avaient effectués lors de la précédente campagne ; ils doivent aussi faire à un climat de forte tension où il n'est pas toujours facile d'expliquer aux personnes considérées comme non éligibles à la vaccination antigrippale qu'ils ne sont pas prioritaires, notamment parce que… les stocks disponibles sont limités.

La campagne 2020-2021 de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 13 octobre 2020 pour se poursuivre jusqu'au 31 janvier 2021…. Et comme tous les ans, l’Assurance maladie recommande de se faire vacciner au début de l'automne, avant la circulation active des virus grippaux.



Oui mais voilà, cette année 2020, cette année à Coronavirus est spéciale… Et comme l’indique ce groupement de pharmaciens dans le communiqué, « il s'agira là sans doute de la première campagne de vaccination antigrippale qui aurait pu atteindre un objectif d'au moins 75% de couverture vaccinale, tout âge confondu : une bonne communication, un contexte sanitaire faisant comprendre au plus grand nombre l'intérêt d'être vacciné pour être pris en charge plus vite en cas de covid19 »…



Sauf que selon les Pharmacies Lafayette, « la production de vaccins est insuffisante » ! Et le communiqué d’ajouter que « même si les marchés sur les vaccins se concluent l'année précédente, pourquoi ne pas avoir fabriquer davantage de doses… Il était facile de l'anticiper en regardant du côté de l'hémisphère sud qui a connu cette situation avec 6 mois d'avance sur nous… ».



Résultat, seuls 7.6% de doses ont été produites en plus et vu la demande sur le terrain « on ne sera pas au rendez-vous pour nos patients …et ce dès la semaine prochaine ! » regrettent les responsables de ce réseau. Alors, après les manques de masques, de gel hydroalcoolique, c’est au tour des vaccins…



Les vaccins disponibles cette année sont : Influvac Tetra et Vaxigrip Tetra (vaccins tétravalents).



Rappelons que la grippe touche chaque hiver entre 2 et 8 millions de personnes et est responsable de nombreuses hospitalisations et décès, en particulier chez les personnes fragiles. La vaccination représente le moyen le plus efficace pour se protéger de la grippe.



Si vous êtes concerné (personnes âgées de 65 ans et plus, ou atteintes de certaines maladies chroniques, femmes enceintes, personnes obèses, entourage familial des nourrissons à risque de grippe grave), vous recevez de votre caisse d'Assurance maladie une invitation et un bon de prise en charge afin de retirer gratuitement le vaccin chez le pharmacien sur présentation du bon de prise en charge, et vous faire vacciner par le professionnel de votre choix.









