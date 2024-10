Le célèbre vétérinaire Michel Klein est décédé à l'âge de 103 ans L'animatrice Dorothée, avec qui il a partagé l'affiche du célèbre "Club Dorothée", lui a rendu hommage sur Facebook : "Docteur, tu resteras toujours dans nos cœurs. Merci pour tout". Ces mots simples reflètent l'affection et le respect que lui portaient tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 21/10/2024

Michel Klein, figure emblématique du paysage audiovisuel français, s'est éteint ce samedi. Il avait 103 ans. Vétérinaire passionné, il était devenu une personnalité publique grâce à ses interventions dans le "Club Dorothée" et l'émission "30 millions d'amis", marquant plusieurs générations de téléspectateurs.



Natif de Roumanie en 1921, Michel Klein a très tôt manifesté un intérêt pour le monde animal. Ses études l'ont mené à l'école vétérinaire de Toulouse; un choix prédestiné qui a forgé la voie d'une carrière exceptionnelle. Son expertise et sa bienveillance envers les animaux lui ont valu une renommée nationale, notamment à travers ses nombreuses apparitions télévisuelles.



Michel Klein laisse derrière lui un héritage précieux : celui d'un homme qui a consacré sa vie aux animaux. Comme il le confiait encore en janvier 2023 dans l'émission "Ça commence aujourd'hui", "Toute ma vie, c'était les bêtes". Une phrase qui résume parfaitement son parcours dévoué et inspirant.



Sa disparition marque la fin d'une époque où la télévision savait mettre en lumière des passions authentiques et des savoirs spécialisés. Michel Klein restera dans la mémoire collective comme un pionnier, un éducateur et un ami fidèle du règne animal. Son œuvre continue d'inspirer ceux qui placent le bien-être animal au cœur de leur action quotidienne.









