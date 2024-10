Univers Viager renforce sa présence dans le sud de la France Pour répondre à une forte demande, le réseau Univers Viager a mis en place une véritable stratégie d'ancrage national et dispose désormais de quinze concessions sur le territoire français (Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France, Rhône-Alpes, Centre Auvergne, Var et Corse, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, etc.). Plus récemment, l’entreprise a ouvert des nouvelles concessions dans les Pyrénées-Orientales (66), l'Aude (11) et l'Ariège (09). PAR SENIORACTU.COM | Publié le 23/10/2024

Parmi les tendances qui bousculent le secteur de l'immobilier, la plus notable est sans doute la progression considérable des ventes en viager.



Confirmant un phénomène amorcé durant la crise sanitaire, elles ont continué à croitre de 6% en 2023, alors que le marché "classique" enregistrait quant à lui, une chute historique des transactions.



Un engouement qui s'explique aisément : selon Vincent Gibelin, dirigeant et fondateur d’Univers Viager, « le viager est une véritable réponse aux problématiques des seniors et une solution de placement rentable et sereine pour les investisseurs. C’est à la fois un contrat solidaire et intergénérationnel qui profite aux deux parties ».



En s'implantant dans le sud de la France, cette entreprise souhaite apporter des réponses concrètes et personnalisées à tous ceux et celles qui veulent acheter ou vendre en viager.



Comme le souligne Jean-François Soula, en charge des concessions dans le sud : « tout l'enjeu est de trouver des solutions pour les vendeurs qui souhaitent profiter pleinement de leur retraite et améliorer leur qualité de vie. Simultanément, je veux proposer aux acheteurs des solutions d'investissement à la fois éthiques et rentables ».



Car en réalité, il n'y a pas UN mais DES viagers ! Par exemple, certains vendeurs préfèrent percevoir leur capital et des rentes mensuelles tout en partant vivre ailleurs (ex.: appartement en centre-ville, maison de retraite), ce qui permet à l'acheteur d'habiter le bien ou de le louer. On parle alors de viager libre.



Dans d'autres cas, les plus nombreux, le vendeur préfèrera rester chez lui (viager occupé), et pourra profiter de sa retraite avec les revenus supplémentaires constitués par le bouquet et les rentes perçues. Un environnement particulièrement attractif pour les investisseurs.







