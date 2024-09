Remedee : un bracelet contre les douleurs liées à l'arthrose A l’occasion de la Journée mondiale de l’arthrose qui se tiendra le 17 septembre 2024, c’est l'occasion de parler de cette maladie dont souffrent 10 millions de Français et de présenter un nouveau type de traitement, le bracelet Remedee qui lutte contre la douleur grâce à la libération de vos endorphines. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 16 Septembre 2024

Aujourd’hui, et malgré les progrès de la recherche, aucun traitement ne permet de guérir l’arthrose, ni de stopper son évolution.



Dans ce contexte, pour gérer au mieux la douleur des patients, les sociétés savantes recommandent la combinaison d'une approche non médicamenteuse et médicamenteuse avec un accompagnement pluridisciplinaire (professionnels de santé et de l’activité physique). Une grande tendance ces dernières années.



Cependant, la prise en charge des douleurs associées à l'arthrose reste encore insuffisante et l’arsenal thérapeutique n’a guère évolué depuis des années. Et laisse de facto, de nombreux patients insatisfaits...



La start-up française Remedee Labs, spécialisée dans la prise en charge non médicamenteuse de la douleur chronique (arthrose, fibromyalgie…) propose aux patients une réponse innovante : le premier bracelet stimulateur d'endorphines.



Ce dispositif de neuromodulation par ondes millimétriques est associé à un accompagnement personnalisé (par des coachs professionnels) et une plateforme digitale de services pour proposer une approche globale de la gestion de la douleur chronique.



Dans la pratique, le bracelet déclenche la libération de vos endorphines d’un simple clic. En utilisant des ondes électromagnétiques de faible puissance, il stimule en douceur les terminaisons nerveuses situées sous votre peau, activant ainsi la libération de vos endorphines.



Ce bracelet s’annonce comme étant « le premier stimulateur d’endorphines individuel » combinant science et technologie pour rendre la libération d’endorphine rapide, simple et agréable.



Remedee vient donc d’annoncer « avoir obtenu le statut de dispositif médical pour son bracelet stimulateur d’endorphines par émission d’ondes millimétriques. Cette avancée marque un tournant dans la prise en charge des millions de personnes atteintes de fibromyalgie ».



« L’obtention du statut de dispositif médical dans l’indication fibromyalgie représente un aboutissement pour Remedee Labs, mais surtout pour les personnes atteintes de fibromyalgie qui ne disposaient d'aucun traitement approuvé et dédié à la prise en charge de leur pathologie » a déclaré le Dr David Crouzier, co-fondateur et Directeur Général & Scientifique de Remedee Labs.



« Nous aspirons à ce que notre solution non-médicamenteuse, la première à être approuvée pour la fibromyalgie, devienne rapidement un traitement de référence. Nous allons désormais collaborer avec les autorités françaises pour obtenir un remboursement et rendre notre traitement accessible au plus grand nombre. »



L'obtention du statut de dispositif médical a été appuyée par l’étude clinique Fibrepik, dont les résultats ont montré qu’une utilisation trois fois par jour (30 minutes) du bracelet Remedee avait permis une nette amélioration de la qualité de vie des participants, avec une diminution significative de la douleur, de la fatigue générale et physique, de l’anxiété et de la dépression ainsi qu’une amélioration de la qualité du sommeil.







