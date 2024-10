Grand âge et fin de vie de Michel Wieviorka et Régis Meyran (livre) Les éditions de l’Aube publient ce jour, le 18 octobre 2024, Grand âge et Fin de vie (180 pages, 21 euros) de Michel Wieviorka et Régis Meyran*, un livre qui permet de mieux comprendre les enjeux contemporains de la vieillesse et la fin de vie et, envisager un avenir où respect et dignité sont au cœur des préoccupations. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 18/10/2024

On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement, aux seniors, aux personnes âgées, au salariés seniors et au « bien vieillir » des populations.



Rien de plus normal direz-vous, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer, en gros jusqu’à 2050 selon les démographes.



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les livres sur ces différentes thématiques se succèdent… Dernier en date ? Grand âge et Fin de vie de Michel Wieviorka et Régis Meyran*.



Ce livre déconstruit les stéréotypes traditionnels sur la vieillesse en abordant des perspectives variées, allant de l'autonomie financière à l'impact du numérique et des évolutions médicales sur les personnes âgées.



Mais il explore également les controverses actuelles sur les soins palliatifs et l'aide active à mourir, en s'appuyant sur des consultations citoyennes et des modèles étrangers, tout en prônant une approche éthique centrée sur l'autonomie et les droits des personnes en fin de vie.



Enfin, à travers des observations de terrain et des propositions concrètes, l'ouvrage appelle à une co-construction des politiques publiques, intégrant les voix des seniors et des professionnels, pour une société plus solidaire et respectueuse de la dignité humaine



Michel Wieviorka et Régis Meyran (deux hommes de gauche) dégagent dans cet ouvrage les enjeux, les perspectives, mais aussi les difficultés et les limites d’une mutation faite de la poussée de préoccupations éthiques, du recours à la démocratie délibérative, et d’engagements d’acteurs désireux de faire progresser la cause des plus âgés.



*Michel Wieviorka, directeur d’études à l’EHESS, a dirigé la Fondation Maison des sciences de l’Homme et présidé l’Association internationale de sociologie



Régis Meyran, anthropologue et sociologue, est docteur associé au laboratoire GSRL (Groupe Société, Religions, Laïcité) de l’EPHE.







La rédaction vous conseille < > Une tante peut-elle adopter sa nièce majeure ? Décalage de la revalorisation des pensions de retraite : la réaction des Petits Frères des Pauvres