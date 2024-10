Les 3 questions les plus posées sur le collagène : le point avec Maxime Barret Le collagène est une protéine indispensable à notre corps et c'est pourquoi, il est recommandé d'en apporter d'avantage dans son alimentation… Afin de mieux comprendre cette protéine, voici donc des réponses aux trois questions les plus posées sur le collagène ! Le point avec Maxime Barret, cofondateur de Twenty DC, marque spécialiste du collagène. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 22 Octobre 2024

À partir de quel âge est-ce utile de consommer du collagène ?

Maxime Barret : il n'y a pas d'âge exact ou précis à partir duquel il est recommandé de commencer à se supplémenter en collagène. L'importance de la supplémentation en collagène est liée à plusieurs facteurs qui influencent la production naturelle de cette protéine dans le corps.



Ces facteurs incluent l'âge, le tabagisme, l'exposition aux UV, la pollution et la pratique intensive d'activités sportives.



Diminution naturelle de la production de collagène :

Début de la réduction : la production naturelle de collagène commence à diminuer progressivement dès l'âge de 20 à 25 ans. À partir de cet âge, le corps produit environ 1,5% de collagène en moins chaque année. Cette diminution contribue à l'apparition de signes de vieillissement tels que les rides et les douleurs articulaires.



Recommandations générales :

Prise préventive : il est recommandé de commencer une supplémentation en collagène dès que le corps commence à réduire sa production naturelle, soit autour de 20 à 25 ans.



Une cure annuelle à une dose de 5 à 10 grammes par jour peut être intéressante pour maintenir la rigidité et la structure des cellules de collagène, agissant ainsi de manière préventive.



Prise réactive : la supplémentation en collagène peut également être utilisée de manière réactive, en réponse à des signes visibles du vieillissement (comme les rides et les ridules) ou à des douleurs articulaires liées à l'âge ou à une activité sportive intensive.



Impact des facteurs externes :

Tabagisme et pollution : le tabagisme et l'exposition à la pollution accélèrent la dégradation du collagène dans le corps. Les fumeurs et les personnes exposées à des niveaux élevés de pollution peuvent bénéficier d'une supplémentation plus précoce ou plus intensive.



Exposition aux UV : l'exposition aux rayons UV du soleil endommage le collagène dans la peau, accélérant le vieillissement cutané. Une supplémentation en collagène peut aider à contrer ces effets.



Il est utile de commencer la supplémentation en collagène dès que la production naturelle commence à diminuer, soit autour de 20 à 25 ans, ou en réponse à des besoins spécifiques tels que les signes de vieillissement ou les douleurs articulaires.



La prise régulière de collagène permet de compenser la diminution naturelle et de maintenir la santé des tissus conjonctifs.



Quelle est la durée d'une cure de collagène ? Combien de temps faut-il pour que le collagène commence à agir dans le corps ? Combien de temps dois-je prendre du collagène ? Dois-je arrêter d’en prendre après un certain temps ?

Maxime Barret : en moyenne, la durée recommandée d'une cure de collagène, selon le consensus des études cliniques, est de 3 mois.



Voici une explication détaillée de ce processus :

Première phase : premier mois

Restructuration initiale des tissus : pendant le premier mois, le collagène ingéré commence à restructurer les tissus. La première régénération cellulaire intervient généralement entre 20 et 25 jours. Cette phase permet d'obtenir une première réponse du corps à l'apport supplémentaire de collagène.



Reconnaissance par le corps : une fois que le corps reconnaît et commence à utiliser le collagène ingéré, les bienfaits commencent à apparaître, bien que souvent encore subtils.



Deuxième et troisième mois

Apport continu et accumulation : durant les deuxième et troisième mois, l'apport continu de collagène permet de fournir une quantité suffisante pour reconstruire de manière efficace et durable les tissus collagéneux. Les résultats deviennent plus visibles et tangibles pendant cette période.



Renforcement des tissus : l'accumulation de collagène aide à renforcer la structure de la peau, des articulations, et autres tissus conjonctifs, améliorant leur élasticité, fermeté, et santé globale.



Phase d’entretien post-cure

Entretien des effets : après la cure initiale de 3 mois, il est recommandé de maintenir une dose quotidienne de collagène pour entretenir les résultats obtenus. Cette phase d'entretien aide à prolonger les bienfaits et à maintenir la santé des tissus collagéneux.



Dose continue : il est tout à fait possible de continuer à prendre une dose de collagène, entre 5 et 15 grammes par jour, sans interruption, car le corps perd du collagène quotidiennement. La supplémentation continue aide à compenser cette perte naturelle.



Facteurs d’influence

Variabilité des résultats : les résultats peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs individuels tels que l'âge, le tabagisme, l'activité physique, l'exposition au soleil et aux UV, et la pollution. Ces facteurs peuvent influencer la qualité du collagène dans le corps et la réponse à la supplémentation.



Personnalisation de la cure : En fonction du style de vie et des besoins spécifiques, la durée et la dose de la cure de collagène peuvent être ajustées pour optimiser les résultats.



Pour conclure, bien que la cure standard soit de 3 mois, il est possible et souvent bénéfique de continuer la supplémentation de collagène sur le long terme pour maintenir et prolonger ses bienfaits.



Quel est le meilleur moment pour prendre du collagène ?

Maxime Barret : il est temps de démystifier certaines idées reçues sur le moment idéal pour prendre du Collagène. Historiquement, des recommandations suggèrent de le prendre soit le soir, soit à jeun le matin, mais examinons les faits plus en détail.



Le mythe de la prise le soir :

Origine : l'idée de prendre du collagène le soir provient de la croyance que la régénération cellulaire de la peau se produit principalement la nuit. En théorie, fournir du collagène à ce moment pourrait optimiser la régénération.



Réponses contradictoires : certaines études soutiennent cette hypothèse, tandis que d'autres ne montrent aucune différence significative. En l'absence de consensus scientifique, il est difficile de recommander fermement la prise de collagène le soir comme étant plus bénéfique.



Le mythe de la prise à jeun le matin :

Origine : l'idée de prendre du collagène à jeun le matin repose sur la notion que l'absorption des nutriments est meilleure à ce moment-là, avant que le système digestif ne soit occupé par d'autres aliments.



Efficacité variable : là encore, les études ne sont pas unanimes. Certaines suggèrent une légère amélioration de l'absorption, tandis que d'autres ne constatent pas de différences notables.



Consensus scientifique actuel :

Prise quotidienne et récurrence : ce sur quoi les experts s'accordent, c'est l'importance de la régularité. Prendre du collagène quotidiennement pendant au moins 3 mois est essentiel pour obtenir des résultats optimaux. La constance est plus cruciale que le moment précis de la journée.



Moment personnalisé : l’essentiel est de choisir un moment de la journée où vous êtes le plus susceptible de vous rappeler de prendre votre supplément de collagène. Que ce soit le matin avec votre café, le soir avant de vous coucher, ou à un autre moment qui vous convient le mieux, la régularité quotidienne est la clé du succès.



Plutôt que de vous soucier du moment précis, concentrez-vous sur une prise quotidienne constante. Choisissez un moment qui s'intègre facilement dans votre routine pour maximiser les chances de ne pas oublier votre supplément.







La rédaction vous conseille < > Comment choisir les orthèses idéales pour vos randonnées Oranga : création de la toute première retraite "Stress et Ménopause"