Comment choisir les orthèses idéales pour vos randonnées Randonnée : retrouvez le plaisir de la marche avec une orthèse adaptée ! La randonnée est une activité physique idéale pour profiter des beautés de la nature, mais n'est pas sans inconvénients pour autant. Si les chemins accidentés peuvent favoriser certaines blessures, des solutions sont désormais à votre portée pour reprendre votre sport favori tout en douceur. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 21 Octobre 2024

Les blessures et douleurs les plus fréquentes en randonnée



On la considère, à juste titre, comme accessible à tous les publics. Enfants, jeunes actifs et séniors sont susceptibles de trouver un intérêt à une belle randonnée, mais tous ne sont pas égaux quant aux blessures susceptibles d'y être associées !



Les entorses de la cheville



Quoi de plus commun et de plus difficile à éviter qu'une entorse ? Qu'elle soit importante ou qu'elle se réduise à une simple foulure, elle peut être douloureuse et très handicapante pour la personne qui en souffre.



Vous la devez le plus souvent à un chemin escarpé, un terrain glissant, un obstacle ou une mauvaise évaluation des distances.



Les douleurs au genou



Vous avez peut-être déjà fait l'expérience des douleurs au genou durant la marche. Elles peuvent être situées sur l'avant de ce dernier, comme sur les côtés et sont particulièrement désagréables, surtout en descente !



Elles ne doivent pourtant pas être une fatalité : pour retourner vous balader sur vos sentiers favoris, équipez-vous sans attendre d'une orthèse







Pour reprendre la marche tout en douceur : les orthèses



Vous souffrez de blessures et de douleurs, mais songez malgré tout à une reprise d'activité ? Si votre médecin généraliste vous donne le feu vert, vous pouvez d'ores et déjà songer à reprendre la marche.



Pour éviter tout stress mécanique, notamment si les instabilités physiques sont encore fortes, il existe heureusement des solutions des plus efficaces : les orthèses !



Qu'est-ce que c'est ?



Une orthèse est un dispositif médical qui peut avoir différentes fonctions. Elle peut, en effet, faire office de soutien et permet de soulager la douleur d'un membre en maintenant plus fermement une articulation.



Dans ce cadre, elle prouve surtout tout leur intérêt lors des phases de rééducation puisqu'elle permet de récupérer plus facilement après une blessure. En dernier lieu, on peut aussi choisir de porter une orthèse par prévention.



Le port d'une genouillère ou d'une chevillère de maintien pourra notamment vous permettre de gagner en confiance lors de vos randonnées, notamment si une certaine fragilité ou instabilité (dues à d'anciennes blessures ou non) ont été détectées.







Quelle orthèse choisir ?



Une orthèse doit évidemment se choisir en fonction du type de problème que vous rencontrez et bien évidemment, du membre à soutenir ou renforcer. L'important est qu'elle soit adaptée à votre morphologie, confortable et si possible, bien respirante.





Les orthèses de cheville



Souples et élastiques ou alors, rigides, les orthèses de cheville peuvent proposer différents niveaux de maintien. Elles sont à choisir en fonction de la gravité de l'entorse, mais également d'une potentielle fragilité chronique.





Les genouillères



Elles sont à adopter en fonction de la pathologie rencontrée. Les blessures au genou peuvent, en effet, avoir différentes origines. Des ligaments aux problèmes au niveau de la rotule : les besoins en matière de maintien sont, dès lors, très variés.





Les ceintures lombaires



Si vous souffrez de problèmes de dos, récurrents ou passagers, vous pourrez avoir besoin d'une ceinture lombaire bien adaptée à votre pathologie. Elle permettra, en effet, de soulager les muscles et de proposer un soutien lombaire renforcé et gage de davantage de souplesse et de confort.



