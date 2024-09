Aidants, il est temps de les aider : une soirée dédiée à ceux qui aident sur France 5 le 8 octobre À l'occasion de la Journée nationale des aidants qui se tiendra le 6 octobre prochain, la chaine de télévision France 5 va proposer une grande soirée présentée par Théo Curin avec la participation de Clémentine Célarié et Bruno Solo dédiée à ceux qui aident les personnes âgées et/ou en perte d’autonomie . PAR SENIORACTU.COM | Publié le 19/09/2024 à 02:00





Aujourd'hui, en France, on estime que ces aidants représentent près de 11 millions de personnes. 11 millions d’hommes et de femmes (souvent de femmes d’ailleurs) qui soutiennent au quotidien un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap.



Dans ce contexte, quelles sont les solutions pour les soutenir et les accompagner, prévenir leur isolement, leur épuisement ? Car il faut savoir que parfois, à force, d’aider, ces aidants y perdent aussi leur santé et leur mental !



À l'occasion de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre prochain, France Télévisions a décidé de rendre hommage à ces héros du quotidien lors d’une soirée spéciale présentée par Théo Curin, avec la participation de Clémentine Célarié et de Bruno Solo.



Aidants, il est temps de les aider nous entraîne d’abord dans une immersion inédite de la réalité des aidants afin de prendre conscience de l’importance de leur rôle et du poids de leurs responsabilités. Puis Karim Rissouli va s’emparer de cette cause solidaire et citoyenne dans C ce soir.



Pendant 48 heures, Théo Curin propose à deux personnalités d'endosser le rôle d'aidant auprès d'un aidé et de partager avec lui la réalité de l'engagement de tous les instants de celles et ceux qui consacrent leur vie à l'autre.



Clémentine Célarié et Bruno Solo ont accepté cette expérience inédite et hors-norme en s'immergant dans le quotidien d’aidant. L'objectif : mettre en lumière les défis que ces femmes et ces hommes relèvent chaque jour avec dévouement et compassion.



