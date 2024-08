La CNIL et l'Unaf lancent deux guides contre la cyber-malveillance visant seniors et familles Face à un monde numérique en perpétuelle évolution, les risques de cyber-malveillance se multiplient, surtout à destination des publics les plus faibles, car les moins bien formés. Afin de contrer ce phénomène préoccupant, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et l'Union Nationale des Associations Familiales (Unaf) ont uni leurs forces pour créer des outils de sensibilisation dédiés aux seniors et aux familles. Ces supports, conçus pour éduquer et prévenir, s'attaquent à un fléau grandissant : les arnaques sur internet.



les seniors se retrouvent souvent désarmés contre ces menaces . Les guides élaborés par la CNIL et l'Unaf ont donc été conçus pour leur donner des conseils pratiques pour les inciter à naviguer sur internet avec prudence, à identifier les tentatives d'escroqueries et à protéger leurs données personnelles.



Les familles, elles, ne sont pas en reste. Avec l'intensification de l'utilisation d'internet chez les plus jeunes, il devient crucial d'informer et d'éduquer tant les parents que les enfants sur les risques liés à la cyber-malveillance. Les deux organismes proposent donc des ressources adaptées pour sensibiliser chaque membre de la famille aux bonnes pratiques à adopter en ligne.



L'initiative met en lumière une collaboration exemplaire entre la CNIL, garante de la protection des données personnelles en France, et l'Unaf, acteur majeur dans le soutien aux familles. Ensemble, ils s'engagent à lutter contre un ennemi commun : les arnaques internet qui menacent quotidiennement la sécurité des citoyens.



Ces supports pédagogiques arrivent à point nommé alors que le nombre de cas de cyber-malveillance est en constante augmentation. Ils représentent une étape essentielle dans la démarche proactive d'éducation au numérique. En effet, comprendre les dangers potentiels est le premier pas vers une utilisation plus sûre et plus consciente d'internet.



Pour accéder à ces guides indispensables ou obtenir plus d’informations sur cette initiative louable, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du gouvernement dédié à la cyber-malveillance : télécharger directement le guide dédié spécifiquement aux seniors ci-dessous .



Prendre connaissance des recommandations fournies peut faire toute la différence entre une expérience en ligne enrichissante et une mésaventure coûteuse ou nuisible. N'hésitez pas à partager ces ressources autour de vous : elles pourraient bien épargner à vos proches bien des désagréments liés à la cyber-malveillance !

